Мужчина выпал из окна второго этажа в Барнауле

Из окна второго этажа в Барнауле выпал мужчина, сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".
Происшествие произошло днем 7 апреля по адресу ул. Матросова, 5.
Пострадавшего увезла машина скорой помощи. О его состоянии и обстоятельствах падения не сообщается.
Как уже писал amic.ru, в конце марта из окна Баевской центральной больницы выпал 80-летний мужчина. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.
Аналогичный инцидент произошел и в феврале. Тогда с балкона 14-го этажа на улице Островского, 49, выпала 17-летняя девушка. От полученных травм пострадавшая также скончалась на месте.
Комментарии