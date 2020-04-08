Барнаул вошел в список городов с повышенным спросом на дистанционное обучение

Барнаул наряду с Новокузнецком, Хабаровском, Рязанью и Владивостоком вошел в список городов, где наблюдается повышенный спрос на дополнительное дистанционное обучение. Это показало исследование, проведенное Финансовым университетом при правительстве РФ.
В целом по стране спрос на дистанционное обучение в марте 2020 года вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Россияне готовы воспользоваться непредвиденными каникулами, чтобы освоить такие профессии, как программист, психолог, психотерапевт, фармацевт, специалист в области анализа данных и компьютерных технологий, пишет "Российская газета".
Многие соотечественники, особенно предпенсионного возраста, выбирают для переобучения такие специальности, как медсестра, сотрудник делопроизводства, воспитатель детского сада, социальный работник, сварщик, токарь, электрик.
Как уже писал amic.ru, ранее стало известно, что в 2019 году россияне потратили на дополнительное образование 140 млрд рублей. Из них 32 млрд пришлись на обучение на производстве, 31 млрд рублей – на изучение иностранных языков, 12,3 млрд ушло на освоение навыков в сфере маркетинга, рекламы и продаж, а 10,9 млрд рублей – на обучение в сфере финансов.
Комментарии