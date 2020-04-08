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Минтранс не будет вывозить российских "зимовщиков"

, ИА "Амител"
На родину вернут только тех , кто покинул РФ после 1 января 2020 года
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

В Росавиации назвали сроки формирования вывозных рейсов из семи стран, следует из сообщения пресс-службы Минтранса.

В число стран, вывозные рейсы из которых могут быть сформированы в ближайшие дни, вошли Таиланд, Индия, Япония, Кипр, Испания, Турция и Черногория. При этом отмечается необходимость скорейшего вывоза россиян из Южной Кореи и Италии.

В тексте подчеркивается, что на эти рейсы могут претендовать только соотечественники, выехавшие из России после 1 января 2020 года. При этом все они должны быть зарегистрированы на портале "Госуслуги". Таким образом, те, кто предпочитает зимовку в теплых странах и улетел туда раньше обозначенной даты, на борт не попадут.

Отмечается, что возвращение на родину не будет полностью бесплатным. Так, если у россиян есть неиспользованные билеты зарубежной авиакомпании, то им придется заплатить 200 евро за человека при вылете из Европы и 400 евро в случае дальних авиаперелетов. Если же у пассажира есть неиспользованный билет российского перевозчика, то его примут на борт бесплатно.

При этом формирование вывозных рейсов будет проходить по принципу "одна страна вылета – один российский регион или город прилета". Для этого пассажиры вывозного рейса должны компактно проживать в конкретном регионе. Все это делается для минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

8.04.2020 10:09
- гость -

Там им и место.

8.04.2020 10:30
- гость -

Шубы им привезти из шубохранилища и пусть дальше зимуют.

8.04.2020 10:36
Кот.Без сапог.

В Италию и США зато бортов бесплатных хватает. А наши люди- 2 сорт.

8.04.2020 10:47
- гость -

8.04.2020 10:36
Кот.Без сапог.

В Италию и США военные грузовые Илы летали. А 2 сорт - он нежный, им надо с комфортом.

8.04.2020 11:02
CALIBR

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил журналистам во вторник, что Государственный департамент оказал помощь 45 тысячам американцев при возвращении на родину. Помпео назвал программу по возвращению граждан США из-за рубежа в связи с пандемией коронавируса "одной из самых выдающихся дипломатических миссий в американской истории".

Для доставки в США из-за границы десятков тысяч людей, которые не смогли воспользоваться регулярными коммерческими рейсами, было организовано более 460 авиарейсов из 75 стран, заявил Помпео.

В качестве одного из примеров операций, проведённых дипломатами для вывоза граждан США из самых удалённых уголков мира, Помпео рассказал о действиях в Непале. Сотни американцев в момент начала пандемии оказались в затруднительном положении в Непале, находясь у горы Эверест и в других районах страны. Посольство США получило специальные разрешения от правительства Непала для небольших коммерческих самолётов, рассчитанных на 15 пассажиров, чтобы добраться до аэродромов в опасной горной местности и вернуться обратно.

Сотрудники посольства в Непале проехали сотни километров, добрались до мест, где находились американцы, и доставили их в Катманду. Оттуда на двух самолётах вылетели в США около 600 граждан и лиц с постоянным видом на жительство в США.

* Злобный оскал капитализма - в действии.

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