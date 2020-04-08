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Вместо сокращений. Российские компании начали вводить четырехдневную неделю

, ИА "Амител"
Так фирмы намерены бороться с кризисом
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Российские работодатели начали вводить четырехдневную рабочую неделю в качестве меры борьбы с кризисом. Об этом сообщают "Ведомости".

Так, подобную меру уже ввели на нефтехимическом производстве "Сибур", в РЖД и в метрополитене Екатеринбурга. Компании стараются уменьшить расходы на персонал за счет снижения рабочих часов, чтобы избежать массовых сокращений во время кризиса.

По словам партнера компании "Экопси консалтинг" Григория Финкельштейна, четырехдневная рабочая неделя – эквивалент сокращения штата на 20%. При этом изменение графика, как правило, затрагивает обслуживающий и офисный персонал, а на самих производствах люди работают без изменений.

Отмечается, что вводить сокращенную неделю можно лишь при заключении с работниками допсоглашений. В противном случае работодатель должен уведомить сотрудников об урезании рабочих часов за два месяца.

Как ранее сообщал amic.ru, в 2019 году Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост премьер-министра, предложил ввести четырехдневную рабочую неделю по всей России. Он аргументировал это положительной практикой других стран. Экономисты тогда выступили против: по их мнению, четырехдневная неделя приведет к падению производительности.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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