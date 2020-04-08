Дочь Сергея Доренко получила серьезные травмы во время конфликта с соседкой

Старшая дочь журналиста Сергея Доренко обратилась в больницу с травмами, которые она получила во время конфликта с соседкой по даче, пишет "РГ".
Екатерина увидела, что соседи развели большой костер поблизости к ее деревянному забору. Девушка подошла, чтобы спросить, контролируют ли они огонь, но в ответ, по ее словам, получила шквал нецензурной брани. Кроме того, соседка ударила Екатерину горящей палкой.
В больницу ее доставили поздно ночью. Врачи поставили диагноз: возможное сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, ожог лица и правой кисти.
Пострадавшая обратилась в полицию. Она обвиняет соседку не только в полученных травмах, но и в том, что в конфликте пострадал телефон Екатерины.
Комментарии
В условиях самоизоляции и нервного напряжения нарастает агрессия у граждан.
Американцы ружья напокупали, а наши горящими палками бьются, печально.
Там у них даже не огорожено что ли? Доренко, помоги дочери обустроить участок, чем фигню болтать по ТВ.
Там у них даже не огорожено что ли? Доренко, помоги дочери обустроить участок, чем фигню болтать по ТВ.
он умер.
8.04.2020 10:48
Еугений
Не такая большая птица, чтобы все мире знали о его смерти.
Умер и умер, пусть отдыхает.
Это в какой стране? Италия? Австрия? США? Где у них дача? Явно не в России. Наши люди горящими палками не бросаются )))
Одинцово. Москва одним словом.