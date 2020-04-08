Крокодиловый кайман поселился в барнаульском зоопарке

Фото: Барнаульский зоопарк / vk.com/zoo_22
Барнаульский зоопарк "Лесная сказка" на днях пополнился новыми животными. Так, в парке появились питон, игуана и каймановая, или кусающаяся черепаха, и крокодиловый кайман. Последний является представителем семейства аллигаторовых. С наступлением тепла животные поселятся в выставочном павильоне.
🐊🐉🦎🐢Дорогие друзья!!! Пока город пребывает в изоляции, мы пополняем коллекцию ваших потенциальных любимчиков 😍 Игуаны, питон, Каймановая черепаха и даже самый настоящий крокодил теперь живут в семье Барнаульского Зоопарка 🤩 С наступлением тепла эти красавцы поселятся в выставочный павильон, доступный для просмотра нашим гостям 🤗 А пока повосхищаемся здесь 😊 #зоопаркБарнаула #отдыхБарнаул#отдыхАлтай #выходныеБарнаул#Алтайскийкрай#Сибирь
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