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Алтайский минздрав показал медиков, которые лечат пациентов с COVID-19

, ИА "Амител"
Помощь зараженным оказывают 36 специалистов

Фото: Instagram

Минздрав Алтайского края опубликовал на своей странице в Instagram снимки врачей, которые лечат пациентов с коронавирусом в регионе.

"Наши герои-медики из инфекционного госпиталя ГБ № 5, которые сегодня приняли на себя первый удар в борьбе с коронавирусом", – следует из описания к серии опубликованных фотографий.

Отмечается, что 36 сотрудников учреждения оказывают помощь пациентам с подтвержденным COVID-19. Чтобы избежать рисков распространения заболевания и обеспечить безопасность своих родных и близких, специалистам пришлось оставить семьи. Им предоставлены комнаты в санатории "Обь".

По последним данным, в Алтайском крае коронавирус подтвержден у 18 человек, под наблюдением из-за COVID-19 находятся около полутора тысяч человек.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

8.04.2020 10:50
- гость -

Спасибо вам!!!!!!!!!!!!!!!

8.04.2020 10:50
- гость -

Здоровья вам и огромное спасибо за ваш труд! Берегите себя!!!

8.04.2020 10:53
гость

Низкий поклон за Ваш труд!

8.04.2020 11:03
- гость -

Предпринимателей губернатор жалеет, работать им разрешил. А медиков не жалеет, ждет, когда не 18, а 1800 больных будет?

8.04.2020 11:04
Мимопроходящий

Всегда очень критически высказывался (и буду дальше так делать) в адрес нашего государства. Коррупция, удержание власти, бессмысленные траты и т.п. Но сейчас я поражаюсь глубиной и масштабами тех мер, что принимаются. Решение о месячном карантине очень нелегкое. Но оно принято. Единственное, что надо было сделать, это еще раньше, в феврале запретить весь туризм. А всем медикам, что стоят на передовой, уважуха и низкий поклон!

8.04.2020 11:13
- гость -

Низкий им поклон, за то что бесплатно работают и не обременяют бюджет.

8.04.2020 11:18
- гость -

Почему без перчаток? На первом снимке маски не соответствуют необходимой степени защиты

8.04.2020 11:21
- гость -

Все медики герои.
Вот кого надо поддерживать и благодарить.

8.04.2020 11:29
гостья

спасибо вам дорогие медики! а то сейчас некоторые врачи просто оформляют больничный и сидят дома чтобы не лечить людей... а то вдруг вирусоноситель...

8.04.2020 11:38
- гость -

надеюсь государство теперь обратит внимание на медиков, а не только на силовиков, судей и прокуроров.

а медики действительно герои сегодняшнего дня!
почет и уважением им!

8.04.2020 11:40
Гость

8.04 .2020 .11.04.
Отчасти соглашусь , нужно сразу было жестко принимать меры , с самолета отдельный карантин , никаких домов ,квартир ,полная изоляция, а мы ждали ,что нам сверху укажут , а потом вдруг всю ответственность на губернаторов возложили ...а две недели нужно было всем дома сидеть ....

8.04.2020 11:43
гость

которые сегодня приняли на себя первый удар в борьбе с коронавирусом

То есть второй удар будет стопудово? Это потому что большинству разрешили работать? Лишь бы второй удар не нокаутировал наших медиков

8.04.2020 11:50
- гость -

пока 18 , а если 200-400, где обеспеченность СИЗ, дыхательными аппаратами, персонал ( врачи , мед. сестры тоже болеют) в конце конце помещения, места для разворачивания госпиталей и и х готовность, существует ли план работы в условиях ЧС.
Недаром надейся на лучшее, но готовиться к худшему.

Оперативный штаб возглавляет долглва при ней оптимизация , сокращение коечного фонда, плохие у меня предчувствия....

8.04.2020 11:57
гость

Оперативный штаб возглавляет долглва при ней оптимизация , сокращение коечного фонда, плохие у меня предчувствия....

А при Томенко возобновление работы большинства населения, предчувствия могут не обмануть...

8.04.2020 12:04
- гость -

с другими инфекциями сейчас увозят в Алтайку на скорой. в Барнауле не полежать

8.04.2020 12:08
- гость -

главнокомандующий ( верховный, который в кремле), перед боевой операцией ( война, медицинская с коронаровирусом), вместо того чтобы ставить боевую задачу, говорит, командирам рот и взводов (губернаторам), делайте то , что считаете нужным, патроны , снаряды добывайте сами ( работодатели оплачивают простой- выходные) Мед. службу возглавит Иван Иванович, бывший бухгалтер, судимый за взятки, но в целом , очень хороший человек. Итог сражения и потери очевидны.

8.04.2020 12:36
гость

Из-за безграматного поведения руководства края, включая непонятно какого министра здр-я, почитайте биографию, край оказался в "тюрьме"

8.04.2020 12:41
гость


.



Не успел еще забыться скандал с возникновением нешуточного дефицита льготных лекарств в Красноярском крае, в котором напрямую обвинили заместителя министра здравоохранения Дмитрия Попова, как появилась официальная информация о назначении этого самого господина Попова министром здравоохранения Алтайского края. Напомним, Алтайский край теперь возглавляет красноярец Виктор Томенко.



Дмитрий Попов

Дмитрий Попов
Официально стало известно, что с 29 октября пост министра здравоохранения Алтайского края займет изрядно «наследивший» в Красноярске бывший замминистра здравоохранения Красноярского края Дмитрий Попов. Данное назначение выглядит тем более странным, если вспомнить, что именно из-за своей безалаберной работы на посту

8.04.2020 21:49
- гость -

Вот они настоящим герои России. А не всякие там футболисты и прочие звёзды Инстаграмма. Не футболистам нужно платить, а людям кто спасает наши жизни. Здоровья вам и терпения.

9.04.2020 14:57
- гость -

Берегите себя! Вы на передовой! Сидим дома!

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