Алтайский минздрав показал медиков, которые лечат пациентов с COVID-19

Фото: Instagram

Минздрав Алтайского края опубликовал на своей странице в Instagram снимки врачей, которые лечат пациентов с коронавирусом в регионе.

"Наши герои-медики из инфекционного госпиталя ГБ № 5, которые сегодня приняли на себя первый удар в борьбе с коронавирусом", – следует из описания к серии опубликованных фотографий.

Отмечается, что 36 сотрудников учреждения оказывают помощь пациентам с подтвержденным COVID-19. Чтобы избежать рисков распространения заболевания и обеспечить безопасность своих родных и близких, специалистам пришлось оставить семьи. Им предоставлены комнаты в санатории "Обь".

По последним данным, в Алтайском крае коронавирус подтвержден у 18 человек, под наблюдением из-за COVID-19 находятся около полутора тысяч человек.