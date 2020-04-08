Алтайский минздрав показал медиков, которые лечат пациентов с COVID-19

Фото: Instagram
Минздрав Алтайского края опубликовал на своей странице в Instagram снимки врачей, которые лечат пациентов с коронавирусом в регионе.
"Наши герои-медики из инфекционного госпиталя ГБ № 5, которые сегодня приняли на себя первый удар в борьбе с коронавирусом", – следует из описания к серии опубликованных фотографий.
Отмечается, что 36 сотрудников учреждения оказывают помощь пациентам с подтвержденным COVID-19. Чтобы избежать рисков распространения заболевания и обеспечить безопасность своих родных и близких, специалистам пришлось оставить семьи. Им предоставлены комнаты в санатории "Обь".
По последним данным, в Алтайском крае коронавирус подтвержден у 18 человек, под наблюдением из-за COVID-19 находятся около полутора тысяч человек.
Комментарии
Спасибо вам!!!!!!!!!!!!!!!
Здоровья вам и огромное спасибо за ваш труд! Берегите себя!!!
Низкий поклон за Ваш труд!
Предпринимателей губернатор жалеет, работать им разрешил. А медиков не жалеет, ждет, когда не 18, а 1800 больных будет?
Всегда очень критически высказывался (и буду дальше так делать) в адрес нашего государства. Коррупция, удержание власти, бессмысленные траты и т.п. Но сейчас я поражаюсь глубиной и масштабами тех мер, что принимаются. Решение о месячном карантине очень нелегкое. Но оно принято. Единственное, что надо было сделать, это еще раньше, в феврале запретить весь туризм. А всем медикам, что стоят на передовой, уважуха и низкий поклон!
Низкий им поклон, за то что бесплатно работают и не обременяют бюджет.
Почему без перчаток? На первом снимке маски не соответствуют необходимой степени защиты
Все медики герои.
Вот кого надо поддерживать и благодарить.
спасибо вам дорогие медики! а то сейчас некоторые врачи просто оформляют больничный и сидят дома чтобы не лечить людей... а то вдруг вирусоноситель...
надеюсь государство теперь обратит внимание на медиков, а не только на силовиков, судей и прокуроров.
а медики действительно герои сегодняшнего дня!
почет и уважением им!
8.04 .2020 .11.04.
Отчасти соглашусь , нужно сразу было жестко принимать меры , с самолета отдельный карантин , никаких домов ,квартир ,полная изоляция, а мы ждали ,что нам сверху укажут , а потом вдруг всю ответственность на губернаторов возложили ...а две недели нужно было всем дома сидеть ....
которые сегодня приняли на себя первый удар в борьбе с коронавирусом
То есть второй удар будет стопудово? Это потому что большинству разрешили работать? Лишь бы второй удар не нокаутировал наших медиков
пока 18 , а если 200-400, где обеспеченность СИЗ, дыхательными аппаратами, персонал ( врачи , мед. сестры тоже болеют) в конце конце помещения, места для разворачивания госпиталей и и х готовность, существует ли план работы в условиях ЧС.
Недаром надейся на лучшее, но готовиться к худшему.
Оперативный штаб возглавляет долглва при ней оптимизация , сокращение коечного фонда, плохие у меня предчувствия....
Оперативный штаб возглавляет долглва при ней оптимизация , сокращение коечного фонда, плохие у меня предчувствия....
А при Томенко возобновление работы большинства населения, предчувствия могут не обмануть...
с другими инфекциями сейчас увозят в Алтайку на скорой. в Барнауле не полежать
главнокомандующий ( верховный, который в кремле), перед боевой операцией ( война, медицинская с коронаровирусом), вместо того чтобы ставить боевую задачу, говорит, командирам рот и взводов (губернаторам), делайте то , что считаете нужным, патроны , снаряды добывайте сами ( работодатели оплачивают простой- выходные) Мед. службу возглавит Иван Иванович, бывший бухгалтер, судимый за взятки, но в целом , очень хороший человек. Итог сражения и потери очевидны.
Из-за безграматного поведения руководства края, включая непонятно какого министра здр-я, почитайте биографию, край оказался в "тюрьме"
.
Не успел еще забыться скандал с возникновением нешуточного дефицита льготных лекарств в Красноярском крае, в котором напрямую обвинили заместителя министра здравоохранения Дмитрия Попова, как появилась официальная информация о назначении этого самого господина Попова министром здравоохранения Алтайского края. Напомним, Алтайский край теперь возглавляет красноярец Виктор Томенко.
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов
Официально стало известно, что с 29 октября пост министра здравоохранения Алтайского края займет изрядно «наследивший» в Красноярске бывший замминистра здравоохранения Красноярского края Дмитрий Попов. Данное назначение выглядит тем более странным, если вспомнить, что именно из-за своей безалаберной работы на посту
Вот они настоящим герои России. А не всякие там футболисты и прочие звёзды Инстаграмма. Не футболистам нужно платить, а людям кто спасает наши жизни. Здоровья вам и терпения.
Берегите себя! Вы на передовой! Сидим дома!