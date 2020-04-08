Российские соцсети и веб-сервисы будут доступны даже при отключенном интернете

"ВКонтакте", "Одноклассники", российские новостные сайты и многие другие ресурсы в России стали доступнее. Приказ о бесплатном доступе к ним опубликовало Минкомсвязи.
По состоянию на 7 апреля в список входит 391 социально значимый ресурс. Уточняется, что бесплатный доступ к ним возможен только с домашнего интернета.
Сервисы из списка разделены на группы: госорганы и сервисы, соцсети и сообщества, мессенджеры и сервисы для обмена электронной почтой, облачные сервисы, онлайн-медиа, поисковики, сервисы по образованию, науке, культуре и искусству, сайты для поиска работы, сервисы доставки, агрегаторы и маркетплейсы, а также социальные и волонтерские сервисы. В случае необходимости этот набор может меняться.
Операторам рекомендовано предоставлять бесплатный доступ к ресурсам из списка. Эксперимент продлится до 1 июля 2020 года, сообщает пресс-служба администрации Барнаула.
Комментарии
Почему вообще возник разговор про отключения интернета?
Это как, а комп то включать хоть нада или тоже будут доступны?
Эксперимент в предверии самоизоляции от мировой сети интернета , который тоже завирусил ?
Как я понимаю соловьёвых , брилёвых,исинбаевых,малкиных и ещё милЬОн сторонников вечного, избегающих участи по умолчанию.
Мне xbox live и battle net нужен.