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"Вируса не боюсь": футболист из Барнаула находится на карантине в Германии

, ИА "Амител"
Воспитанник барнаульского "Динамо" Александр Жиров рассказал об обстановке в Германии в условиях карантина

Воспитанник барнаульского "Динамо" Александр Жиров, который в данный момент выступает за клуб второй Бундеслиги "Зандхаузен", рассказал об обстановке в Германии в условиях карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.

По словам футболиста, игры были приостановлены еще в марте. Никакого комендантского часа нет, магазины и аптеки работают, даже рестораны. На стекле ресторанов висит меню, ты можешь подойти, заказать и получить еду навынос. Но закрылись все кафе, салоны, парикмахерские. 

"На этой неделе по телевидению сказали, что пик прошел, вирус идет на спад. У нас в городе уже идет третья неделя всех мер, но все спокойно гуляют, загорают. Протекает спокойная жизнь, никакой паники. Я каждый день бегаю, люди ходят парами, прогуливаются. Единственное, закрывали баварскую землю, там им запрещали выходить на улицу. Но мы со следующей недели даже начинаем тренироваться на базе. Мы будем выходить на поле группой по шесть человек и работать в парах для поддержки тонуса. В Германии нормальная обстановка, думаю, мы доиграем чемпионат. Да и УЕФА этого хочет. Осталось девять игр, лига намерена все довести до конца, вирус пошел на спад, стало получше", – сообщил Жиров изданию "Чемпионат".

Как добавил спортсмен, в первую неделю в магазинах не было риса, макарон, бумажных полотенец, консервов, замороженных продуктов. Но потом правительство помогло людям. В первые три дня в магазинах стояли охранники, они отслеживали количество людей в помещении. Но потом их убрали, поставили дезинфектор для рук, чтобы все им пользовались. Теперь количество людей в магазинах не ограничено.

"Я вируса не боюсь, никакой паники нет. Тем более в Германии все спокойно. Возможно, играет роль менталитет. Все следуют мерам, чтобы их не ужесточили. Нам тоже урезали зарплаты, мы спокойно на это пошли, сразу договорились. Сделали это для того, чтобы сотрудники клуба не остались без денег", – рассказал Жиров.

Отметим, что Александр Жиров родился 24 января 1991 года в Барнауле. Свою карьеру начинал в барнаульском "Динамо". Также выступал в астраханском "Волгаре", "Анжи" из Махачкалы, а также в клубах "Томь", "Краснодар-2" и "Енисей". За свою карьеру провел 58 матчей в Премьер-лиге (1 гол), 55 – в ФНЛ (1 гол), 106 – во втором дивизионе (6 голов), еще 7 – на Кубке России. В 2018 году заключил контракт с немецким клубом "Зандхаузен".

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

8.04.2020 11:55
- гость -

Прошел? В последние дни Германия с Францией здорово прибавили и уже дышат в затылок Испании и Италии.

8.04.2020 12:01
- гость -

Не боюсь, пока не заразюсь. Насчет спокойствия в Германии говорить еще очень рано.
Хотя бы по статистике заболеваний.

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