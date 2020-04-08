Главное суперлуние 2020 года могли наблюдать барнаульцы в ночь на 8 апреля

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Необычно красивую и большую луну могли наблюдать жители Барнаула с вечера 7 апреля. Ясная погода позволила увидеть второе в этом году суперлуние.
Суперлунием называют момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 000 км. Также здесь важен момент совпадения двух моментов: перигея (минимальное расстояние) и полнолуния. Разница между перигеем и полнолунием 8 апреля составила чуть больше 8 часов, это бывает очень редко, отмечается на сайте Московского планетария.
Суперлуние началось 8 апреля в 01:20 по местному времени, а в 09:36 наступило полнолуние, суперлуние.
Комментарии
Если заговорили о Луне, Земле, то может быть будет интересна картинка дна Атлантического океана. Луну то мы видели, но не все же видели дно ))
Кто знает, правда ли остров Гренландия такой огромный, как его изображают на плоских развертках карты Земли??