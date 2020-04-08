ФАС предлагает повысить цены на газ для населения на 3%

Федеральная антимонопольная служба России предлагает с 1 июля 2020 года повысить оптовые цены на газ, который предназначен для реализации населению, следует из проекта приказа, опубликованного на официальном сайте проектов правовых актов.
"Утвердить с 1 июля 2020 года оптовые цены на газ, добываемый ПАО "Газпром" и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации населению, в соответствии с приложением к настоящему приказу", – сказано в документе.
Также предлагается повысить цены на газ и для других категорий потребителей, помимо населения, с 1 июля на 2,99%.
Напомним, с 1 июля 2019 года оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, увеличились на 1,4%.
Комментарии
вы совсе охрененли?
ФАС, вы блин забыли чем заниматься должны? АНТИМОНОПОЛИЯ. а у меня нет выбора, у меня только ОДИН поставщик газа. - монополисты.
Что творится в этой гребаной стране?!
Германия взыскала со своих пивоварен их прибыль за два года
В 2014 году Федеральное картельное ведомство Германии (Bundeskartellamt) оштрафовало известные пивоваренные компании страны. Поводом стал сговор производителей о повышении цен на пиво. Цена на ящик пива выросла на один евро, а стоимость разливного пива выросла с 5 до 7 евро за сто литров в период с 2006 по 2008 год.
Пивоварни Veltins, Krombacher, Bitburger, Warsteiner в совокупности занимают около 50% рынка пива в Германии, и именно их владельцы были обвинены в согласовании стоимости бутылочного и бочкового пива – по телефону и при личной встрече. В итоге они вынуждены были выплатить штраф в размере около 106,5 миллионов евро. По словам представителя пивной отрасли, эти штрафы являлись для производителей очень жесткими – суммы были равнозначны объему прибыли за несколько лет деятельности пивоварен.
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Так работает ФАС Германии. Покажите как работает ФАС России?
Занятие у них одно - утренняя и вечерняя дойка ))
Европа 9 лет штрафует Microsoft
В 2012 году, после девятилетнего расследования дела Microsoft, инициированного подачей компании Sun жалобы на корпорацию по вопросу лицензирования, Еврокомиссия наконец приняла по нему решение. Она обязала Microsoft выпустить версию Windows без Windows Media Player и предоставить всеобщий доступ к определенной информации, связанной с серверными продуктами. Причина именно такого решения заключалась в том, что установленный по умолчанию в системе проигрыватель мешал выходу других игроков на рынок, а совместимости препятствовало то, что данные серверов были скрыты. В течение рассмотрения дела Microsoft неоднократно приходилось платить штрафы. Так, в 2004 году компания заплатила 497 млн. евро – на тот момент самый большой штраф в истории Евросоюза – и вплоть до закрытия дела в 2012 году регулярно выплачивала штрафы за уклонение от предписаний Комиссии.
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Так работает Евросовок. Покажите как работает ФАС России?
ФАС предложила поднять цены на газ в июле не более, чем на 3 %.
Почувствуйте разницу в изложении.
И для журналистов: ФАС не поднимает цены, а наоборот следит за ними.
12:14
Почувствуйте разницу в изложении.
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Для кого эта цитата?
"Утвердить с 1 июля 2020 года оптовые цены на газ, добываемый ПАО "Газпром" и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации населению, в соответствии с приложением к настоящему приказу", – сказано в документе.
Однако в ответе, который пришёл от ФАС ( Алтайский край), ничего противозаконного в имбире по 2 000 рублей за килограмм они не нашли. Катунь 24
Тут 2000 нормально, ФАС не реагирует, а Вы про повышение.
спасибо деду за победу
объясните мне неразумному, какие существуют разумные основания для повышения цен?
Цены на газ в РФ устанавливает государство в лице ФАС? У государства есть контрольный пакет акций Газпрома?
Хорошо бы СМИ давать короткую справку к таким публикациям.