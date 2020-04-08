Бдительный фармацевт. Барнаулец выронил наркотики в аптеке и попался полиции

В одной из аптек Барнаула мужчина, покупая шприцы, выронил пакетик с наркотиками. Подробности сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
По словам 47-летнего фармацевта, в аптеку зашел мужчина и попросил шприцы. При оплате товара он выронил из кармана пакетик с белым порошком, не заметил этого и ушел. Женщина позвонила в полицию и сообщила о случившемся.
Через час 38-летнего барнаульца задержали. Он заявил, что нашел вещество в лесу, после чего отправился в аптеку за шприцами. Экспертиза показала, что в пакетике находится синтетический наркотик общей массой почти 7 граммов.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.
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