Sony показала новый беспроводной контроллер для PlayStation 5

Компания Sony в своем блоге неожиданно показала DualSense – новый беспроводной контроллер для PS5. Основой для создания геймпада стал DualShock 4.
В новой версии кнопку "Поделиться" заменили кнопкой "Создать", в джойстик встроен микрофон, который позволяет в любое время пользоваться голосовым чатом, световой блок расположился по бокам сенсорной панели, кнопка PlayStation выполнена в форме логотипа компании, подключение производится при помощи кабеля USB Type-C.
"Для тестирования DualSense мы привлекали множество игроков, чтобы проверить удобство и эргономику нового контроллера в зависимости от размера рук. При работе над DualSense мы преследовали цель дать игрокам ощущение полного погружения с первых минут игры. Нам хотелось, чтобы контроллер ощущался максимально естественно и игроки забывали о том, что у них в руках что-то есть", – рассказали в компании.
Представленный дизайн является окончательным.
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