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"Вероятность празднования стремится к нулю". Культура Алтая не готовится к Дню Победы

, ИА "Амител"
Как и к другим праздникам
Елена Безрукова / Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Елена Безрукова / Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Никакие культурные учреждения в данный момент не готовятся к празднованию Дня Победы в Алтайском крае. Об этом 8 апреля в ходе онлайн-конференции рассказала глава регионального Минкульта Елена Безрукова. 

По ее словам, из-за пандемии коронавируса все сотрудники культурных учреждений и участники творческих коллективов находятся дома на самоизоляции. Они не могут готовить программы ни для виртуального, ни для реального показов. Вероятно, к Дню Победы зрителям в онлайн-режиме предложат различные архивные записи о Великой Отечественной войне. 

"Мы понимаем, что до 30 числа культура отдыхает. Потом наступают майские праздники, а потом 9 Мая. Вероятность проведения торжеств сводится к нулю. В каком формате мы будем праздновать День Победы – узнаем позже", – подчеркнула Безрукова. 

Как уже сообщал amic.ru, на данный момент в Алтайском крае 18 человек с подтвержденным коронавирусом. В целях не допустить распространения заболевания губернатор Алтайского края Виктор Томенко ввел режим самоизоляции. Позже глава региона внес дополнения в свой указ и разрешил организациям из ряда сфер продолжить работу в апреле. Культурных учреждений в списке нет. 

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

8.04.2020 11:34
- гость -

Ну что ж,нельзя,так нельзя.Но,есть выход!Поскольку дата круглая,можно провести Парад 24 июня!Ровно 75 лет назад состоялся тот самый первый Парад Победы.Полагаю,что к 24 июня вся эта эпопея с коронавирусом закончится.И Праздник состоится,и не уйдем от исторической даты.

8.04.2020 11:48
@@

@Президент Владимир Путин задумался о сокращении нерабочих дней в России и попросил специалистов высказаться по этому вопросу.
В частности, в ходе совещания по вопросам развития ситуации с коронавирусной инфекцией президент спросил, возможно ли сократить количество нерабочих дней, когда многие предприятия приостановили свою работу. Глава государства также попросил участников совещания дать прогнозы на ближайшую перспективу.@

8.04.2020 12:00
- гость -

Тут либо тянуть до лета продлевая нерабочии дни либо разрешить все и тогда будет работать естественный отбор.

8.04.2020 12:04
- гость -

Учащиеся все сейчас дома. Сделайте,пожалуйста,для них заочные конкурсы ко Дню Победы: конкурсы рисунков,поздравительных открыток,сочинений, чтения стихотворений и т. д. Ведь это очень интересно и нужно!
Пусть дети пишут эссе,рисуют рисунки,сканируют и отсылают.

8.04.2020 12:08
- гость -

И дошкольники пусть участвуют. Пусть дома с родителями делают целые музыкальные композиции,записывают и высылают,пусть делают поделки ,разучивают песни военных лет. Можно участвовать всей семьей!
Это для тех,кто в режиме самоизоляции.

8.04.2020 12:14
- гость -

Кудах-кудах.
Пусть вы уже заикнётесь, а дети наконец начинают в школы и в секции ходить, а не дома поделки на радость вам, старперам, делать

8.04.2020 12:25
- гость -

Акцию "Бессмертный полк", дома провести , не таскать портреты дедов по улицам, а фото поставить на стол, да выпить 100 гр, за упокой души.

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