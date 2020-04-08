"Барнаулкапстрой" возобновил работы в долгострое на Павловском тракте

В Барнауле прошло очередное заседание штаба по противодействию распространения коронавируса, сообщает пресс-служба городской администрации.
Председатель комитета по строительству и архитектуре города Дмитрий Аристов сообщил, что ряд строительных компаний города приступили к работе. Он подчеркнул, что "Барнаулкапстрой" возобновил работы в проблемном доме на Павловском тракте, 291.
Как уже сообщал amic.ru, 16 марта комиссия определила объем доработок на проекте. Строительство планируется завершить в июне 2020 года.
Напомним, что 25 февраля Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего директора "Барнаулкапстроя" Александра Канакова. Его подозревают в получении крупной взятки. После этого главой компании назначили Сергея Шумова.
Позже Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении вице-мэра Сергея Демина, которого обвинили в получении взятки за покровительство "Барнаулкапстроя". На данный момент чиновник находится в СИЗО.
Комментарии
молодцы. и капстрой и власти