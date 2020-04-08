Среда, 8 Апрель, 13:18

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

А ваша компания уходит на "президентские каникулы"?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 75,46
€ 82,01
13°

7497 +0
Обь
282см +130


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеПандемия коронавирусаИзменение Конституции
Новости

Управляющие компании проводят обработку подъездов в многоэтажках Барнаула

, ИА "Амител"
Делается это не реже раза в неделю

Фото: barnaul.org

Пока в Алтайском крае действует режим повышенной готовности, общественные пространства будут обрабатываться дезинфицирующими средствами. Управляющим компаниям и ТСЖ рекомендовано проводить обработку подъездов, сообщает пресс-служба администрации Барнаула.  

В Барнауле 3165 многоквартирных домов с 10,5 тысячи подъездов. Ежедневно уборка проводится в 200-300 домах. 

"На сегодняшний день план-график по текущему циклу выполнен на 80%. Хочу отметить, что это не разовая операция, пока действует режим повышенной готовности уборка будет проводиться циклично. В каждой УК и каждом ТСЖ составлен график уборки с применением дезинфицирующих средств. С графиком может ознакомиться любой житель многоквартирного дома", – рассказал зампред по работе с общественностью комитета жилищно-коммунального хозяйства города Алексей Пахоменко. 

Руководитель УК "Южком-Сервис" Валерий Бастрыкин отметил, что компания получила рекомендации Роспотребнадзора и следует им. На предприятии создана мобильная групп и закуплено дополнительное оборудование. Жильцов заранее оповещают о дополнительной санобработке. 

Глава МУП "ДЕЗ-1" Анатолий Суворов рассказал, как проводится обработка подъездов: "Мы постоянно убираем подъезды, раз в неделю делается влажная уборка. В связи с профилактикой распространения коронавируса мы проводим ее с обеззараживающими средствами. Протираем ручки дверей, перила, кнопки в лифтах. Привлекаем специализированные организации для обработки подъездов. До всех жителей доведены графики еженедельной влажной уборки". 

По словам директоров УК, деньги на обработку выделяются из средств, оплачиваемых за текущий ремонт и содержание жилья.

  
Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

8.04.2020 12:24
- гость -

Гдеее раз в неделю, ук Пе ровское еще ни разу не прмыли пр. Строителей 34,36,38,36а, 37,35,41,33не рроводилась обработка, итротуары не чтщены не говоря о оброботке

8.04.2020 12:40
- гость -

рекомендовано проводить обработку подъездов,
т.е не обязательно

8.04.2020 13:11
- гость -

12:40 понятно что одни Рекомендации, только нищета и болезнь реальны, власти тупо Самоизолированы

8.04.2020 13:13
Чучмек

И зачем так нагло врать?

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
13:14
Почти 500 человек за сутки попали под наблюдение из-за коронавируса в Алтайском крае 0
13:03
Нас подвергли большему риску. Жительница Барнаула рассказала о жизни в обсервации 7
12:58
52 тысячи детей в Алтайском крае получат путинские выплаты 3
12:39
"Барнаулкапстрой" возобновил работы в долгострое на Павловском тракте 1
12:28
Миллион алых (и не только) роз. Цветы в России уничтожают из-за коронавируса 7
12:20
Управляющие компании проводят обработку подъездов в многоэтажках Барнаула 4
12:12
Строительство театра "Сказка" в Барнауле может еще сильнее затянуться из-за пандемии 0
12:06
Не уйти в подполье: бьюти-индустрия просит Томенко отменить локдаун 27
11:57
ФАС предлагает повысить цены на газ для населения на 3% 15
11:45
Мистика и магия: великому сериалу Дэвида Линча "Твин Пикс" исполнилось 30 лет 1
11:34
"Вируса не боюсь": футболист из Барнаула находится на карантине в Германии 7
11:23
"Вероятность празднования стремится к нулю". Культура Алтая не готовится к Дню Победы 9
11:11
Главное суперлуние 2020 года могли наблюдать барнаульцы в ночь на 8 апреля 2
11:01
Алтайским предпринимателям бесплатно помогут выйти на электронные торги 0
10:48
Алтайский минздрав показал медиков, которые лечат пациентов с COVID-19 18
10:35
Дочь Сергея Доренко получила серьезные травмы во время конфликта с соседкой 9
10:28
Вместо сокращений. Российские компании начали вводить четырехдневную неделю 0
10:15
Барнаул вошел в список городов с повышенным спросом на дистанционное обучение 0
10:01
Минтранс не будет вывозить российских "зимовщиков" 11
09:44
ЕГЭ перенесут из-за коронавируса. На какие даты? 3
09:29
Мужчина выпал из окна второго этажа в Барнауле 1
09:14
Терпи и плати. Что происходит на рынке коммерческой недвижимости Барнаула 3
09:06
Сигнал к переменам. Где найти стабильный заработок в кризис 3
08:49
Подержанные машины в России стали стремительно дешеветь 3
08:30
"Откуда брать деньги бюджету". Почему российский бензин не реагирует на нефть? 25
08:21
"Загоняют бизнес в угол": как коронавирус разоряет фитнес-центры Барнаула 71
08:05
Старый новый тренд. "Варенки" вернулись в моду во время пандемии коронавируса 0
07:54
Хождение по мукам: как жительница Барнаула добивалась расселения из аварийного дома 1
07:43
Доктор Комаровский посоветовал два раза в день заниматься сексом на карантине 19
07:31
Работа – волк. Как организовать рабочий процесс, чтобы обезопасить своих сотрудников? 2
07:18
Врачи рассказали о новом способе лечения ожирения 0
07:03
9 ккал здоровья. Почему мы не поправимся от масла и стоит ли бояться холестерина 0
06:55
Найди кота. Фотографии, на которых не сразу можно увидеть питомца 0
06:46
Алтайский край вошел в число середняков по комфорту городской среды 2
06:30
Путин подписал указ о выплатах на детей в возрасте до трех лет 0
06:16
Вовремя. Алтайские бизнесмены оценили решение губернатора о допуске к работе 18
06:05
На Алтайский край надвигается шторм 2
00:38
Путин готов пересмотреть число нерабочих дней в апреле 3
00:04
Еще шесть человек заболели коронавирусом в Алтайском крае 98
23:04
Клещи наказывают жителей Алтая за нарушение режима самоизоляции 0
22:43
Половина российских компаний могут отправить сотрудников в неоплачиваемый отпуск 3
22:18
Оперштаб разоблачил очередной фейк о коронавирусе на Алтае 1
21:34
75% российских преподавателей жалуются на рост нагрузки из-за дистанционного обучения 5
21:01
Врачи рассказали, как лечат пациентов с коронавирусом в Барнауле 1
20:31
В Барнауле начали дезинфицировать дороги и тротуары 14
20:10
В России начались клинические испытания препаратов от COVID-19 4
19:46
Россиян предупредили о значительном росте цен 26
19:31
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День девятый 7
18:50
Алтайских туристов распустили по домам из обсерватора в "Сосновом бору" 16
18:18
Чумовое зрелище: барнаульцы, несмотря на самоизоляцию, пришли посмотреть ледоход 13

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.