Управляющие компании проводят обработку подъездов в многоэтажках Барнаула

Фото: barnaul.org
Пока в Алтайском крае действует режим повышенной готовности, общественные пространства будут обрабатываться дезинфицирующими средствами. Управляющим компаниям и ТСЖ рекомендовано проводить обработку подъездов, сообщает пресс-служба администрации Барнаула.
В Барнауле 3165 многоквартирных домов с 10,5 тысячи подъездов. Ежедневно уборка проводится в 200-300 домах.
"На сегодняшний день план-график по текущему циклу выполнен на 80%. Хочу отметить, что это не разовая операция, пока действует режим повышенной готовности уборка будет проводиться циклично. В каждой УК и каждом ТСЖ составлен график уборки с применением дезинфицирующих средств. С графиком может ознакомиться любой житель многоквартирного дома", – рассказал зампред по работе с общественностью комитета жилищно-коммунального хозяйства города Алексей Пахоменко.
Руководитель УК "Южком-Сервис" Валерий Бастрыкин отметил, что компания получила рекомендации Роспотребнадзора и следует им. На предприятии создана мобильная групп и закуплено дополнительное оборудование. Жильцов заранее оповещают о дополнительной санобработке.
Глава МУП "ДЕЗ-1" Анатолий Суворов рассказал, как проводится обработка подъездов: "Мы постоянно убираем подъезды, раз в неделю делается влажная уборка. В связи с профилактикой распространения коронавируса мы проводим ее с обеззараживающими средствами. Протираем ручки дверей, перила, кнопки в лифтах. Привлекаем специализированные организации для обработки подъездов. До всех жителей доведены графики еженедельной влажной уборки".
По словам директоров УК, деньги на обработку выделяются из средств, оплачиваемых за текущий ремонт и содержание жилья.
Комментарии
Гдеее раз в неделю, ук Пе ровское еще ни разу не прмыли пр. Строителей 34,36,38,36а, 37,35,41,33не рроводилась обработка, итротуары не чтщены не говоря о оброботке
рекомендовано проводить обработку подъездов,
т.е не обязательно
12:40 понятно что одни Рекомендации, только нищета и болезнь реальны, власти тупо Самоизолированы
И зачем так нагло врать?