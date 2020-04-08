Не уйти в подполье: бьюти-индустрия просит Томенко отменить локдаун

Алтайские бизнесмены, представляющие индустрию красоты, обратились к губернатору Виктору Томенко. Бизнес просит разрешить работу в период локдауна. Пока в список доступных видов деятельности бьюти-индустрия не входит. Петиция выложена на change.org.
Представители малого и среднего бизнеса указывают, что терпят огромные убытки, а некоторые находятся на стадии банкротства в связи с ситуацией вокруг коронавируса. Салоны красоты, косметические центры, массажные и spa-салоны, солярии закрыты для посетителей. В отрасли, по приблизительным подсчетам, заняты несколько тысяч человек. Все они в перспективе рискуют потерять работу.
Предприниматели говорят о том, что в индустрии красоты и до этого уделялось достаточно внимания вопросам чистоты и гигиены, санобработки и дезинфекции. В настоящее время эти меры многократно усилены для защиты здоровья персонала и клиентов.
Предупреждают бизнесмены и о том, что многие просто уйдут "в подполье" и начнут оказывать услуги на дому. Большинство – не соблюдая санитарные нормы, что только усугубит эпидемиологическую обстановку в крае.
Поэтому авторы обращения просят дать возможность трудиться легально. Они гарантируют, что сотрудники будут использовать маски, перчатки, бахилы. До начала работы и после каждого клиента будет производиться дезинфекция, а количество посетителей ограничено рабочими местами в помещении. Также будет выдерживаться "социальная дистанция" в 1,5 м. Кроме того, запись клиентов на процедуры будет идти только в онлайн-режиме или по телефону.
В некоторых регионах уже приняты решения, позволяющие салонам красоты, косметическим центрам, массажным и spa-салонам, соляриям, баням и саунам осуществлять их деятельность с соблюдением максимальных требований безопасности. Например, в Москве, где ситуация с коронавирусом намного хуже, чем Алтайском крае, разрешили работать салонам красоты с медлицензией.
На момент публикации материала под петицией подписалось почти 250 человек.
Комментарии
умрут одни, откроются другие.
волосы и ногти после эпидемии расти не перестанут, объём рынка не изменится.
8.04.2020 12:10
технарь
Сменится. народу то перемрет, кто от вируса, а кто от голода...причем последних будет больше. А государство поможет в этом деле. Вон уже и газ повышают, щас еще налогами обложут и штрафами.
Рабство слышали? Было уже....и вот наступает. оброками обложут и будешь за воду и хлеб отрабатывать долги.
Ёлки-палки! Есть что ли желающие пойти в баню и сауну?! И по одному! - если обещается соблюдать нормы безопасности)))) У вас лак в баночках что ли пересохнет, или ботоксы просрочатся? Два дня пообрабатываете после каждого клиента, а потом забьёте на это жирный гвоздь. И будет у вас рассадник.
Интересно, как это будет выглядеть, косметолог стоит в сторонке, а клиент сам себе процедуру оказывает? С учётом принятого обязательства 1,5 метра соблюдать. Прикольно)))
нет, ну про бани и сауны конечно, перебор, а вот парикмахерские элементарно нужно срочно открывать, ибо невыносимо, подстричься людям негде, зато, пивники работают, алкота дуреет, вот как обычно в стране, одни перекосы!
Сейчас и сюда нестриженные неухоженные люмпены и маргиналы набегут с*аными тряпками радостно махать
правильно, а то подстричься людям негде уже!!!
8.04.2020 12:26
читающий
нет, ну про бани и сауны конечно, перебор, а вот парикмахерские элементарно нужно срочно открывать, ибо невыносимо, подстричься людям негде, зато, пивники работают, алкота дуреет, вот как обычно в стране, одни перекосы!
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Образ хиппаря а ля Америка 60-х ,чем не нравится ?
Правительство знает , а технарь так вообще только за - одни умрут (слово то какое ,типа бабы ещё нарожают) , другие откроются - типа от баб,которые нарожают.
* Чем не Чубайса лепший друг,товарищ и брат ? ))
Пусть ноготки отдохнут, наконец, от гель и прочих лаков. Да и восстановятся заодно. Ну, подумаешь, клиентки губы в очередной раз не подкачают или еще какие части. Зато здоровее дамы будут, как и мастера, кстати.
Вот сейчас и проявится истинная бабская красота. Кто красива от природы. а кто напудренная обезьяна ...))
Хочу найти себе мужчину)) На карантине одной скучно(
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Считаю, что сми нужно наказывать за провокации. Знают, какая новость вызовет агрессию и ругань и выносит ее наверх. У нас и вирус больше информационный чем реальный.
В мире умирают тысячи людей, в нашей стране все делают, чтобы это предотвратить, а тут рассуждают как после 7 дней карантина индустриям красоты и фитнесов стало тяжело..... Вам здоровье важнее или деньги?
8.04.2020 12:47
Гость
+10000000000000000!!!
Даже жаль, что инкубационный период у новой болячки 10-14 дней... Насколько интересней было бы посмотреть, как на следующий день, после приема инфицированной моднячки весь спа-салон вывозят в РТП и подключают к ИВЛ.
Конечно, если для них ещё найдётся там место после открытых фитнесцентров, заводиков и цехов. Ну а что, больницы у нас резиновые. Койкомест и врачей у нас много. Сидят там, понимаешь, без дела
8.04.2020 12:47
Гость
В мире умирают тысячи людей, в нашей стране все делают, чтобы это предотвратить, а тут рассуждают как после 7 дней карантина индустриям красоты и фитнесов стало тяжело..... Вам здоровье важнее или деньги?
+++++++++++++
Здоровье важней,но люди мыслят ширше и глубже - что с ними станет через 23 дня плюсом к вашим семи ?
* Кстати , не в курсе - Антиозверин в продаже ещё есть ?
все правильно, и им нужно открываться. стрижки, маникюры и заработок никио не отменял.
а мнение диванных выживальщиков никому не интересно
Пока в список доступных видов деятельности бьюти-индустрия не входит
Это пока. Вчера плюс 6 зараженных, поэтому можно уже расслабиться и открывать все
У всех машины, не менять же их на продукты
вот что бывает когда окосевшие от безделья декретницы, домохозяйки и остальные юродивые получают право голоса.
8.04.2020 12:54
гость
Вчера плюс 6 зараженных, поэтому можно уже расслабиться и открывать все
Пожалуйста, не надо все. Если на Космонавтов,64 будет пробка - мы к даче не проедем.
12 07
Люди умирают миллионами от рака, инфаркта, ДТП и тд.. ваш вирус это фейк мирового масштаба на фоне экономического кризиса
8.04.2020 13:00
- гость -
Ага, как и оспа, и чума, выкосившие две трети, если не больше, населения в свое время. Тоже фейк мирового масштаба? А тогда, кстати, и туристов еще не было, чтоб сделать их виноватыми.
Вот и третьи бизнесмены пошли ходаками, но в отличии от первых двух, тут мне как мужчине сложно расуждать, так как из всех услуг которые они предлагают для меня актуальна только стрижка. По мне так ввести для них уголовную ответственость вслучаи заражения посетителя тогда и пусть работают, а то правильно пишут, что пару дней пообрабатывают инструменты и будут соблюдать все требования направленые на противодействие распостранения вируса, а потом все дружно забьют.
зад с пальцем не сравнивай.
хотя в вашей параллельной вселенной (одноклассники, телеграм, инстаграм) наверное все бывает, жук свистит и бык летает.
Как делать массаж на расстоянии 1.5м????? Как делать массаж в перчатках???? Только когда дохнут начнут как в США по 1736 чел за сутки, только тогда прижмут хвосты и даже подпольно этим заниматься и мысли не будет
"Мастера" без работы не останутся, они по жизни на своих клиентах зарабатывают. Пострадают "бизнесмены", особенно те, кто арендует помещение.