Нас подвергли большему риску. Жительница Барнаула рассказала о жизни в обсервации

"Дети плакали и вжимались в родителей", – так описывает жительница Барнаула поездку в новосибирский обсерватор после прилета из Таиланда. Для Ольги, ее мужа и двоих детей стало неприятным сюрпризом решение властей изолировать россиян, вернувшихся из-за границы, в специальных учреждениях. Женщина рассказала amic.ru, как попала на обсервацию сначала в новосибирский, а затем в алтайский санаторий, почему считает, что ее семью обманули и вместо защиты, наоборот, подвергли опасности заражения коронавирусом.
"Считаю, что нас обманули"
– О том, что нас отправят на обсервацию, мы узнали только когда приземлились в Новосибирске. Я вообще считаю, что нас обманули. Еще в самолете все пассажиры подписали документы о домашней самоизоляции. А по прибытию в Толмачево, прямо у трапа началось шоу. Мы шли по коридору из бойцов Росгвардии в полной готовности. Многие пассажиры возмущались, а дети плакали и вжимались в родителей. Нас провели к столам, где сказали выкинуть до этого подписанные документы о самоизоляции и подписать новые – об обсервации. При этом никаких масок и антисептиков нам не выдали, термометрию не проводили и тест на коронавирус никто не делал.
Мне такое решение непонятно. Чем не устроила домашняя самоизоляция? Большинство людей в своем уме и будут соблюдать правила. Конечно, найдутся и нарушители, но для них же предусмотрены наказания. Надо об этом людей предупреждать. Почему моя семья должна страдать из-за неадекватных граждан? К тому же члены экипажа, летевшие ранее этим самолетом в Таиланд, сидели вместе с нами, на соседних рядах. Какой смысл в обсервации пассажиров, если стюардессы после полета пошли по домам? Новосибирцев, летевших с нами, тоже отправили домой. Их разве изолировать не надо?
Нас еще на борту предупредили, что в случае отказа от обсервации вопрос будут решать через суд. Шесть пассажиров отказались, и их сразу повезли в здание суда. Я не знаю, выписывали им санкции или просто поговорили, но в итоге всех их потом привезли в тот же обсерватор.
"Никаких санитарных норм"
– После подписания документов нас общей кучей посадили в один автобус и повезли в санаторий. А потом мы все долго стояли в длинной очереди на выдачу термометров и расселение. Без средств защиты и безопасной дистанции. Получается, Роспотребнадзор показал народу: вот, мы всех приезжих изолировали. А о нас кто подумал?
Я врач, а потому прекрасно понимаю, как передаются инфекционные заболевания. И в Таиланде, и во время полета я тщательно соблюдала все меры безопасности для себя и детей. Но какой в этом смысл, если потом нас всех собрали в кучу? Только подвергли дополнительному риску заражения. Если теперь тест будет положительным, откуда мне знать, что я из Таиланда привезла заразу? Может, во время заселения в санаторий подхватила.
О жизни в обсервации под Новосибирском
– В новосибирском обсерваторе мы пробыли пять дней. Условия там, мягко говоря, оставляли желать лучшего. Нас поселили по две семьи в бокс. За пять дней мне выдали один кусок хозяйственного мыла. И все. Для виду обработали наши чемоданы какой-то жидкостью, а сами даже не дали нормально постирать вещи.
Персонал там работал в одноразовых халатах и масочках, на этом все. Еду разносили просто на подносах, никаких закрытых контейнеров, ничего. Двери наших боксов были всегда открыты, мы спокойно подходили и забирали еду. А после смены работники санатория спокойно расходились по домам, в город. Разве они не такие же потенциальные переносчики инфекции, как и мы?
О возвращении на Алтай и новой обсервации
– 5 апреля нас повезли в обсервацию в Алтайский край. За это хочу сказать большое спасибо алтайским властям.
Я так поняла, от позиции регионов зависит, смогут ли туристы выбраться из новосибирской обсервации. За нами приехал специальный автобус, водитель сидел изолированно, а пассажиры – на безопасной дистанции друг от друга. Знаю, что за красноярскими туристами в Новосибирск вообще отправили самолет Ан-26. Самое жуткое – с нами прилетела девушка из Иркутска на позднем сроке беременности. И ей приходится сидеть в обсерваторе в Новосибирске. Насколько я знаю, вопрос с ее транспортировкой еще не решили и она до сих пор не попала домой.
На мой взгляд, Алтайский край гораздо лучше подготовился к обсервации туристов, чем Новосибирск. В "Сосновом бору" мы жили в закрытых комнатах. Еду нам приносили в закрытых контейнерах. Кормили, кстати, хорошо. Да и в целом мне было уже как-то спокойнее, когда нас привезли на Алтай. Всем раздали градусники, листки термометрии. Врач каждый день звонил и интересовался нашим самочувствием.
"Унизительно жить на бюджетные деньги"
– Приехав в "Сосновый бор", я сразу начала поднимать вопрос о том, чтобы нас отпустили домой. Я ответственный человек, прекрасно понимаю все риски и осознаю важность самоизоляции. Зачем держать меня где-то в санатории? К тому же я сама могу прокормить и себя, и своих детей. Когда в стране такая сложная обстановка, для меня унизительно жить и питаться за счет государства. Хорошо, что нас услышали и отпустили домой. 6 апреля нам всем сделали тест на COVID-19, посадили в автобус и развезли по домам: каждого по нужному адресу.
О тестах на COVID-19
– Меня возмущает, что первый и единственный раз тест на коронавирус нам сделали 6 апреля. Почему нельзя было взять мазок в аэропорту? Смешно, что на третий день обсервации мне позвонила участковый врач из Барнаула: "Вы где? Я возле вашего подъезда стою, пришла брать анализы". А мы сидим под Новосибирском, где тест никто делать и не собирался. Не знаю, почему так. Теперь, наконец, мы добились того, чтобы нам сделали тесты и отпустили по домам. Всей семьей теперь соблюдаем домашнюю изоляцию и с волнением ждем результатов.
Комментарии
Зная об эпидемии, смысл выезжать из страны ?
Все правильно, думать надо было когда собирались ехать отдыхать и подумать о последствиях!!!!!!!!!!!
Я врач, а потому прекрасно понимаю, как передаются инфекционные заболевания
Поэтому полетела в Таиланд
Ну если ты тупая и поехала в разгар эпидемии отдохнуть, то должна страдать. Всё правильно.
Нас подвергли большему риску
Так вы еще раньше сами себя подвергли риску
какая ты нахрен врач! скажали всем и предупреждали об этой заразе! нет поперлись греть оппу ! вот и посиди в гетто!! и нечего тут жаловаться! у нас тоже дети и родители, !!!! никакого понятия!!!!
"И в Таиланде, и во время полета я тщательно соблюдала все меры безопасности для себя и детей. "
Угоготался. Чё, в противогазах купались?
Обсервация (лат. observatio — «наблюдение») — комплекс ограничительных и противоэпидемических мероприятий, направленных на локализацию и ликвидацию очага инфекционных заболеваний.
Обсерватор — это специально отведенное и оборудованное помещение для обсервации
* есть разница.
Если вы, действительно "врач", который " прекрасно понимает, как передаются инфекционные заболевания", зачем в объявленный период пандемии, вы поехали с детьми за границу на отдых?
Вы напишите, где вы работаете, врач, и какая у вас специализация, что бы не дай бог к вам не попасть на прием по соматическим и инфекционным заболеваниям. А то вы, возможно, стоматолог, а все туда же... "прекрасно понимаю", но плюю с выской колокольни - так надо понимать ваше признание.
НАСТОЯЩИИ ВРАЧИ!!!!!!!! все на передовой!!!!! не шляются
Читаешь подобные плачи - этого вот врача, дамы с собачкой, покорителя гор и ловишь себя на мысли - сколько все-таки де...в в крае живет. А самое страшное, что эти "одаренные" не понимают, что причина созданных для них проблем только в них. ВОЗ объявил пандемию - сядь и сиди, не шастай по заграницам.
Может Вас надо было в Белокуриху определить в номера люкс с ресторанным питанием, что бы все устраивало?!
Правительству бы рассмотреть вопрос о содержании в обсерваторе не за счет бюджетных средств, а за счет самих граждан (тех, которым при объявлении ВОЗ пандемии приспичило на отдых за рубеж).
За содержание взяли деньги?
Если нет - то не жалуйтесь!!!!
в китае все на 2недельной изоляции сидели за свой счет.
Если взяли не по содержанию, то можно оспорить.
Докатилась страна до такого отношения к своему электорату...
Вот не говорите, еще хватает наглости свои возмущения в СМИ описывать. Правильно сделали, что закрыли. Вот только из Соснового бора этих возмущающихся выпустили по домам. И наверняка найдутся те, кто будет ходить по магазинам, гулять по городу и заражать других людей. А потом - ах, не виноватая я, я не знала.
что же вы злющие такие, как собаки голодные!? а почему никто из вас не написал, где было наше замечательное государство, когда о заразе кричало, а рейсы не отменяло? почему наши турфирмы не отменяли туры? Правильно, кому охота деньги народу отдавать? а эта врач, может и повезла детей, для того, что бы здоровье на море поправить, а возможно и в кредит..... гавкайте дальше, а лучше самоизолируйтесь, а через неделю-другую, самоликвидируйтесь....мир добрее станет.
Нужно лишить родительских прав
8.04.2020 13:36
гость
где было наше замечательное государство, когда о заразе кричало, а рейсы не отменяло?
Государство не болеет вирусными заболеваниями и выживет в любом случае.
О гражданах такого не скажешь.
а эта врач, может и повезла детей, для того, что бы здоровье на море поправить, а возможно и в кредит....
Ага-ага, в период пандемии, объявленной ВОЗ повезла.
Это свидетельство профнепригодности "врача", который " прекрасно понимает, как передаются инфекционные заболевания".
А мне жалко тех врачей,которые подвергают теперь свою жизнь опасности,которым просто пришлось оставить свои семьи.
А мне жалко тех врачей,которые подвергают теперь свою жизнь опасности,которым просто пришлось оставить свои семьи. Врачей,которые борются с коронавирусом в крае.
8.04.2020 13:36
гость
Это зависть, обычная русская зависть и ненависть к людям, которые могут отдыхать за границей. Тут половина комментаторов и загранпаспорт скорее всего в глаза не видели
13:43
Гость
Ага, в тропики рванула от вирусов подлечиться.
8.04.2020 13:47
- гость -
Прекрасно, когда свою собственную глупость объясняют чужой завистью.
Какие люди то злые стали! А вы себя ставили на место прилетевших? Что скорее всего путёвки были куплены месяца три назад минимум! И стоят они не малых денег, которые возвращать никто не будет (только через суд с соответствующими инсинуациями и затягиванием сроков), поэтому люди и полетели с риском для себя и возможно для окружающих. За что я их конечно не оправдываю. Но просто обзывать всякими нехорошими словами и говорить что так им и надо - последнее дело! Как мы все возмущались, когда в Украине приехавших закидывали камнями, а сами то не лучше!!!
13:47
- гость -
Это зависть, обычная русская зависть
----
Это ты та самая униженная и загоревшая?
О чем она вообще? Сейчас миллионы людей старше 65 должны сидеть дома, хотя они никуда не уезжали. Одну доминиканку уже отправили в самоизоляцию результат 10 зараженных.
8.04.2020 13:36
гость
что ли вас палками- отдыхать отправляли?
чего вы не остались и не стали судиться с тур.компанией о возврате денег.
13:54
- гость -
И стоят они не малых денег, которые возвращать никто не будет (только через суд с соответствующими инсинуациями и затягиванием сроков), поэтому люди и полетели с риском для себя и возможно для окружающих. За что я их конечно не оправдываю.
-----
То есть их путёвки стоят дороже жизней жителей края? Закройте уже рот свой поганый.
8.04.2020 13:36
гость
спасибо , добрая ты наша, никто тут кроме тебя самоликвидации не желал.
верх доброты, гавкнула громче всех.
Доктор вы позорите не только себя,а и своих коллег и свое лечебное учреждение.О какой вашей ответственности вы говорите,люди без медицинского образования над вами смеются.
По-хорошему, у её подъезда нужно пару ППСников на дежурство поставить, что бы на выходе прихватили эту семейку и штрафанули тысяч на 100.
Они не отдыхали там. Это возвращались те, кто там жил и/или работал. На родину потянуло, когда счетами за лечение и жареным запахло...
8.04.2020 13:47
- гость
зависть,как и надменность-(в оригинале,,преступность" не имеет национальности.
русский,загран.паспорт(первый) получил ещё в 90-х,начале.
завидовать бестолковым- ,,многоумным",а по сути хитрожопым,себя не уважать.
8.04.2020 13:57
- гость -
Во-первых, я вас не знаю и вы меня тоже, поэтому обзывания прошу попридержать. Во-вторых я сказал, что не оправдываю их, а пытался достучаться до мозгов особо озлобленных индивидуумов, что видимо не увенчается успехом в силу невозможности пробития брони из особо толстой кости, что нужно быть цивилизованней в отношении друг к другу, а не закидывать камнями!
Жительница Барнаула вместо сочувствия и жалости, на которое возможно рассчитывала, вызвала к себе неуважение и раздражение, что вполне справедливо. Что можно сказать о враче, неоправданно рискующем здоровьем своих детей и всех окружающих людей, только то, что врач липовый и человек беспринципный...
Вы даже не обратили внимание на самое главное - как проходят все эти дутые меры предосторожности, как обычно, спустя рукава. Действительно, на кой чёрт их изолировать, если обслуживающий персонал не соблюдает меры предосторожности?!
Кстати, загранпаспорта у меня нет и не было, и не будет, потому что у меня хроническое заболевание, и я с 15 марта сижу дома.
Ну после Рая ей конечно, не в кайф. Сегодня передавали про тайланд, какая там тяжелая обстановка, уже одна из Доминикана приземлилась, ну та, как бы , и не виновата сильно. правильно и держать их положенный срок, чтобы не разносили заразу
Так вы уж определитесь наконец, то у многих «даже загранпаспортов нет» потому что денег нет на отдых заграницей, а то вдруг у вас таких богатых бизнес через одного рухнул, аренду и зарплату нечем платить. А то как то не стыкуется
14:05
деревня
Жительница Барнаула вместо сочувствия и жалости, на которое возможно рассчитывала, вызвала к себе неуважение и раздражение, что вполне справедливо.
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Просто жаркое тайское солнце немножко растопило сибирский ганглий, поэтому жалобничество и графоманство всплыли на верх бульона жирными пятнами.
8.04.2020 13:36
гость
Это зависть, обычная русская зависть и ненависть к людям, которые могут отдыхать за границей. Тут половина комментаторов и загранпаспорт скорее всего в глаза не видели
*
Да неужели? И откуда такие выводы?
что б вам легче было ее камнями закидывать, вот вам справка на сейчас: Таиланд - 2369 инфицированных, 30 скончались..... вот и подумайте, там безопасней, чем у нас.
сами то ладно, с детьми нафиг прутся?
8.04.2020 13:47
- гость -
Это зависть, обычная русская зависть и ненависть к людям, которые могут отдыхать за границей. Тут половина комментаторов и загранпаспорт скорее всего в глаза не видели
------------
Ну какая зависть? Мы каждый год отдыхаем за границей, но в этом году еще в январе появились новости про вспышку эпидемии в Китае. Решили подождать и не бронировать отдых на этот год. Как оказалось, приняли правильное решение.
Ну как можно в разгар пандемии, когда уже шли разговоры о закрытии части границ, куда-то ехать, уже понимая, как быстро меняется ситуация?
"За пять дней мне выдали один кусок хозяйственного мыла. И все."
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Сомневаюсь, что она прилетела не упакованная халявными гостиничными: мылом, полотенцами, тапками.
что б легче было закидывать камнями туристку, ситуация на сейчас Таиланд 2369 инфицированных, 30 скончались....так может там спокойнее, чем у нас?
гость 14:14
вот и подумайте, там безопасней, чем у нас.
* "до вас" еще не дошла волна эпидемии.
"Мы идем с опозданием на 2–3 недели от Москвы" - министр здравоохранения края Д.Попов. И на несколько месяцев по сравнению с зарубежом.
А несознательные туристы, как эта врач, эту инфекцию завозят в Россию и способствуют ее распространению на территории края.
14:18
гость
так может там спокойнее, чем у нас?
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Хочешь туда слетать? Вперёд!!
8.04.2020 14:14
гость
цифры твои общие- по Таю.
сюда,вернулся в Барнаул,глянь какие здесь данные.
где безопасней?
выход есть- вернись на,,отдых".
8.04.2020 13:54
- гость - Как то не находится к ним сочувствия, когда тысячи человек здесь не могут попасть на прием к врачу из-за этих путешественников: можно подумать, что все наши нефрологи, неврологи и эндокринологи ломанулись работать в инфекционку, на прием к ним не пускают никого, даже стариков с кучей хронических заболеваний. И домой никто из врачей не едет. А по телефону ответ один - будет плохо, вызывайте скорую. А эти горе путешественники не за три месяца брали путевки, а в феврале хватали их со скидкой как ужаленные. Почувствуйте разницу!!!!
8.04.2020 14:04
- гость -
Жаль, что ваш голос разумного человека тонет в этой вакханалии злобы.
в новостях показывали - в Брянской области прилетела пара из Испании и за два дня заразили 96 человек, и он еще оправдывается- нам через два дня сказали, что надо изолироваться а сам типа не знал
8.04.2020 14:15
- гость -....еще в январе появились новости про вспышку эпидемии в Китае...
И что? Каждый год где-то возникает какая-то эпидемия. И никто не перекрывает весь мир, как в этот раз. В чём ваше "правильное решение"? Эти люди поехали в Китай, где была эпидемия? Нет. Они привезли коронавирус? Нет. Но вы же такие "догадливые", а теперь беситесь, что не поехали.
Выросло поколение эгоцентриков. Одни готовы убить других только за то, что те съездили туда, куда первым не хватает денег съездить, но всё это под "благородным" предлогом борьбы с пандемией. Другие - ну получилось так, попали в переплёт, ну пробудьте 2 недели в санатории. Но ведь им нужно пятизвёздочный обсерватор с джакузями и чёрной икорй на завтрак и персрнальный майбах на доставку. Соотечественники, вы не опупели? Сеть превратилась в собрание злых вонючих хорьков, смысл жизни которых во вбросах дерьма на вентилятор и размазывания его по себе и другим.Агрессия убивает в первую очередь того, кто постоянно выплёскивает её в сеть.
я про туристов: ну ладно не осознавали, ну ладно жалко деньги терять было, все ладно, НО- какого черта наши власти превращают всю эту ситуацию в фарс!? моя подруга ( живет не в Барнауле)прилетела на днях из Питера. рассказывает, ни в Питере, ни в аэропорту, куда прилетела, ни одного тепловизора, ни термометрии ничего!? отправила детей родне, закрылась дома одна и трясется, потому что реально понимает, что ни она, так та куча народу из разных городов и стран, которые праздно шатались по аэропорту, в ожидании своих рейсов, могли быть носителями... и таких ситуаций миллион....
14:35
Соотечественники, вы не опупели? Сеть превратилась в собрание злых вонючих хорьков, смысл жизни которых во вбросах дерьма на вентилятор и размазывания его по себе и другим.
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Ты на себя взгляни "неразмазыватель", ты в своей портянке на пол-экрана прошёлся и про тем, "догадливым" кто не поехал и этой униженной и загоревшей.
А люди по делу высказались по тайландской семейке.
Надо при выходе из самолета бамбуковыми палками лупить горе туристов. Может в следующий раз думать будут.
Власти Нью-Йорка уже собираются братские могилы жертв COVID-19 в парках организовать.
и дама эта, не на условия в обсерваторе жаловалась и майбах не просила, она говорит лишь о том, что заболеть от такой " изоляции" быстрее можно...
8.04.2020 13:54
- гость -
Какие люди то злые стали! А вы себя ставили на место прилетевших? Что скорее всего путёвки были куплены месяца три назад минимум! И стоят они не малых денег, которые возвращать никто не будет (только через суд с соответствующими инсинуациями и затягиванием сроков), поэтому люди и полетели с риском для себя и возможно для окружающих. За что я их конечно не оправдываю. Но просто обзывать всякими нехорошими словами и говорить что так им и надо - последнее дело! Как мы все возмущались, когда в Украине приехавших закидывали камнями, а сами то не лучше!!!
Мы тоже брали за три месяца!!!! но не поехали и не жалеем нисколько.
Жизнь и здоровье- своё и близких намного ценнее чем отдых с риском заражения!
А почему злые- потому что эти туристы и притащили сюда в край эти бациллы!!!
КРАЙ БЫЛ ЧИСТЫМ!!!!!!!
8.04.2020 14:35
- гость -
8.04.2020 14:15
- гость -....еще в январе появились новости про вспышку эпидемии в Китае...
И что? Каждый год где-то возникает какая-то эпидемия. И никто не перекрывает весь мир, как в этот раз. В чём ваше "правильное решение"?
Эти люди поехали в Китай, где была эпидемия? Нет. Они привезли коронавирус? Нет. Но вы же такие "догадливые", а теперь беситесь, что не поехали.
--------------------
Значит у нас ума и интуиции побольше, чем у тех, кто хватает подешевевшие путевки, когда уже назревает фурункул. И хватит говорить глупости про "зависть" и "беситесь, что не поехали". Вы сами, похоже, куда-то хотели поехать, и теперь проецируете свои желания не других людей.
И, конечно, мы осуждаем жадных пpидypкoв, которые позарились на дешевизну и поперлись за заразой. И теперь подвергают риску наших пожилых родителей.
Истерика яжматери. Слабоумие и отвага лететь в пандемию зарубеж. Ещё и штрафовать необходимо, может остатки разума включатся!
О заразе в Китае 30-31 декабря были новости. И то что Ухань закроют тоже. Вот только не все аглицкие новости читают!
Не понимаю я самостоятельного соблюдения карантина. так как его впринципе быть не может, кто будет выбрасывать мусор (к мусору тоже есть вопросы, ведь его касались, а в мусорных баках иногда роются те же бомжи), если есть домашнии питомцы то как быть с ними, ну довезли до подьезда а не в окно в квартиру телепортировали. Понятно что никто не призывает вас камнями закидывать и давайте не будем путать злобу с беспокойством за наших близких и родных людей которые благодоря вашей безответственности могут быть подвергнуты угрозе жизни и здоровья, а по факту уже несут ограничения именно по вине туристов которые поступили безответственно (пример то что в Барнауле половина зараженных только от контакта с одной из таких туристок). И в этой статье сказано, что она будет соблюдать а как остальные она незнает, вот и мы незнаем насколько люди которые уехали когда ВОЗ объявил о пандеми будут соблюдать карантин.
"девушка из Иркутска на позднем сроке беременности."
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Восхитительное слабоумие! А таким точно надо размножаться?
Люди , завидуйте ни так громко ! Вы что все такие злые и несчастные-то ? Может они всю зиму в Тайланде проводят, уехали ещё задолго до вируса, вообще-то пандемию ни так давно обьявили. Все правильно она пишет,что если люди на карантине, к ним по-вашему нужно вот так относиться ? А вы сами-то все такие правильные никуда не ездите, что же вы дома не сидите , а ходите по городу ? Вы-то сами маски одеваете и соблюдаете самоизоляцию ? Если да, то вам и бояться нечего! На улице куча народу, маски не носят, дистанцию не соблюдают . Следите за собой , справедливые горожане
Понятно что никто не призывает вас камнями закидывать и давайте не будем путать злобу с беспокойством за наших близких и родных людей которые благодоря вашей безответственности могут быть подвергнуты угрозе жизни и здоровья, а по факту уже несут ограничения именно по вине туристов которые поступили безответственно (пример то что в Барнауле половина зараженных только от контакта с одной из таких туристок).
Т.е. вы хотите сказать, что если бы у нас не было этих несчастных туристов, а зараза у нас появилась, скажем от людей, которые перемещаются по всей стране ( до последнего, по три рейса только из Москвы было), вы бы сейчас меньше переживали бы за своих родных и близких!? кого тогда бы вы проклинали!?
в Тай можно и дикарём ездить, если что!
и много кто уехал, когда из всех первых каналов говорили, что эта вспышка сущая чепуха и т.д.
кто то думает, что алтайские туристы виноваты, раз в год выехавшие? ну ну...
из МСК всё равно привезли бы, днём раньше или позже
никакая Пандемия не даёт права относиться к людям как к скоту! - это ключевое
а хейтеры и дальше топите за показуху, пока самих не коснулось...
Я врач..
Стиль написания похоже больше на уровень образования технички или посудомойки.Извините уж.
что б вам легче было ее камнями закидывать, вот вам справка на сейчас: Таиланд - 2369 инфицированных, 30 скончались..... вот и подумайте, там безопасней, чем у нас.
Это значит только, что там больше тестов было проведено. Нигде нет статистики о тяжести заболевания этих 2369.
Зоркий Сокол
"девушка из Иркутска на позднем сроке беременности."
Сказано же - не туристы. Рожать заранее планировала к мамке ехать.