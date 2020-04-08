Нас подвергли большему риску. Жительница Барнаула рассказала о жизни в обсервации

"Дети плакали и вжимались в родителей", – так описывает жительница Барнаула поездку в новосибирский обсерватор после прилета из Таиланда. Для Ольги, ее мужа и двоих детей стало неприятным сюрпризом решение властей изолировать россиян, вернувшихся из-за границы, в специальных учреждениях. Женщина рассказала amic.ru, как попала на обсервацию сначала в новосибирский, а затем в алтайский санаторий, почему считает, что ее семью обманули и вместо защиты, наоборот, подвергли опасности заражения коронавирусом.

"Считаю, что нас обманули"

– О том, что нас отправят на обсервацию, мы узнали только когда приземлились в Новосибирске. Я вообще считаю, что нас обманули. Еще в самолете все пассажиры подписали документы о домашней самоизоляции. А по прибытию в Толмачево, прямо у трапа началось шоу. Мы шли по коридору из бойцов Росгвардии в полной готовности. Многие пассажиры возмущались, а дети плакали и вжимались в родителей. Нас провели к столам, где сказали выкинуть до этого подписанные документы о самоизоляции и подписать новые – об обсервации. При этом никаких масок и антисептиков нам не выдали, термометрию не проводили и тест на коронавирус никто не делал.

Мне такое решение непонятно. Чем не устроила домашняя самоизоляция? Большинство людей в своем уме и будут соблюдать правила. Конечно, найдутся и нарушители, но для них же предусмотрены наказания. Надо об этом людей предупреждать. Почему моя семья должна страдать из-за неадекватных граждан? К тому же члены экипажа, летевшие ранее этим самолетом в Таиланд, сидели вместе с нами, на соседних рядах. Какой смысл в обсервации пассажиров, если стюардессы после полета пошли по домам? Новосибирцев, летевших с нами, тоже отправили домой. Их разве изолировать не надо?

Нас еще на борту предупредили, что в случае отказа от обсервации вопрос будут решать через суд. Шесть пассажиров отказались, и их сразу повезли в здание суда. Я не знаю, выписывали им санкции или просто поговорили, но в итоге всех их потом привезли в тот же обсерватор.

"Никаких санитарных норм"

– После подписания документов нас общей кучей посадили в один автобус и повезли в санаторий. А потом мы все долго стояли в длинной очереди на выдачу термометров и расселение. Без средств защиты и безопасной дистанции. Получается, Роспотребнадзор показал народу: вот, мы всех приезжих изолировали. А о нас кто подумал?

Я врач, а потому прекрасно понимаю, как передаются инфекционные заболевания. И в Таиланде, и во время полета я тщательно соблюдала все меры безопасности для себя и детей. Но какой в этом смысл, если потом нас всех собрали в кучу? Только подвергли дополнительному риску заражения. Если теперь тест будет положительным, откуда мне знать, что я из Таиланда привезла заразу? Может, во время заселения в санаторий подхватила.

О жизни в обсервации под Новосибирском

– В новосибирском обсерваторе мы пробыли пять дней. Условия там, мягко говоря, оставляли желать лучшего. Нас поселили по две семьи в бокс. За пять дней мне выдали один кусок хозяйственного мыла. И все. Для виду обработали наши чемоданы какой-то жидкостью, а сами даже не дали нормально постирать вещи.

Персонал там работал в одноразовых халатах и масочках, на этом все. Еду разносили просто на подносах, никаких закрытых контейнеров, ничего. Двери наших боксов были всегда открыты, мы спокойно подходили и забирали еду. А после смены работники санатория спокойно расходились по домам, в город. Разве они не такие же потенциальные переносчики инфекции, как и мы?

О возвращении на Алтай и новой обсервации

– 5 апреля нас повезли в обсервацию в Алтайский край. За это хочу сказать большое спасибо алтайским властям.

Я так поняла, от позиции регионов зависит, смогут ли туристы выбраться из новосибирской обсервации. За нами приехал специальный автобус, водитель сидел изолированно, а пассажиры – на безопасной дистанции друг от друга. Знаю, что за красноярскими туристами в Новосибирск вообще отправили самолет Ан-26. Самое жуткое – с нами прилетела девушка из Иркутска на позднем сроке беременности. И ей приходится сидеть в обсерваторе в Новосибирске. Насколько я знаю, вопрос с ее транспортировкой еще не решили и она до сих пор не попала домой.

На мой взгляд, Алтайский край гораздо лучше подготовился к обсервации туристов, чем Новосибирск. В "Сосновом бору" мы жили в закрытых комнатах. Еду нам приносили в закрытых контейнерах. Кормили, кстати, хорошо. Да и в целом мне было уже как-то спокойнее, когда нас привезли на Алтай. Всем раздали градусники, листки термометрии. Врач каждый день звонил и интересовался нашим самочувствием.

"Унизительно жить на бюджетные деньги"

– Приехав в "Сосновый бор", я сразу начала поднимать вопрос о том, чтобы нас отпустили домой. Я ответственный человек, прекрасно понимаю все риски и осознаю важность самоизоляции. Зачем держать меня где-то в санатории? К тому же я сама могу прокормить и себя, и своих детей. Когда в стране такая сложная обстановка, для меня унизительно жить и питаться за счет государства. Хорошо, что нас услышали и отпустили домой. 6 апреля нам всем сделали тест на COVID-19, посадили в автобус и развезли по домам: каждого по нужному адресу.

О тестах на COVID-19

– Меня возмущает, что первый и единственный раз тест на коронавирус нам сделали 6 апреля. Почему нельзя было взять мазок в аэропорту? Смешно, что на третий день обсервации мне позвонила участковый врач из Барнаула: "Вы где? Я возле вашего подъезда стою, пришла брать анализы". А мы сидим под Новосибирском, где тест никто делать и не собирался. Не знаю, почему так. Теперь, наконец, мы добились того, чтобы нам сделали тесты и отпустили по домам. Всей семьей теперь соблюдаем домашнюю изоляцию и с волнением ждем результатов.