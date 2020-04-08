Миллион алых (и не только) роз. Цветы в России уничтожают из-за коронавируса

Производители цветов вынуждены уничтожать миллионы роз из-за снижения спроса на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на президента Ассоциации "Теплицы России" Алексея Ситникова.
По его словам, в стране на данный момент работает 167 гектаров современных теплиц, с каждого из которых производители собирают почти 7 тысяч роз, но не могут продать. Это приводит к тому, что ежедневно в стране уничтожается около 1,2 миллиона цветов.
Ситников также заметил, что доходы компаний в этой отрасли на фоне пандемии сводятся почти к нулю, а расходы при этом остаются прежними. Причем это процесс, который невозможно остановить: растения нужно удобрять и поливать, а цветы – срезать.
Ранее amic.ru рассказал, что происходит на рынке коммерческой недвижимости из-за пандемии COVID-19. По мнению риелторов, множество коммерческих площадей в Барнауле освободится из-за закрытия компаний, которые не смогут пережить кризис.
Комментарии
Нечего инфекцию распространять.
А снизить цену вера в Бога чтоль не позволяет?
Раздать бесплатно, а не уничтожать - это никак?
Да они так и ждут, что мы на улицы выйдем, уже видимо гвоздиками все засадили.
Производители цветов вынуждены уничтожать миллионы роз из-за снижения спроса на фоне пандемии коронавируса.
Ну сделайте красивый жест, раздайте. Или тогда от жадности удар хватит? Хоть раз в жизни сделайте что-то красивое, это вернется . Это сыграет, как реклама вас, как людей
В переработку пустить слабо, ума нет...
Писали, что были случаи, когда производители ссыпали в яму и уничтожали картошку и помидоры, чтобы цены на рынке поддержать. Причем не сильно редкая практика. Похожий случай. Ну отдайте девочкам в детский дом, в их жизни вряд ли когда то еще будет миллион роз, они вас на всю жизнь запомнят