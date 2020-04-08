Строительство театра "Сказка" в Барнауле может еще сильнее затянуться из-за пандемии

Строительство театра кукол "Сказка" в Барнауле может затянуться еще на более длительный срок из-за возможных экономических последствий, связанных с пандемией коронавируса. Сейчас проект внутренних работ в будущем театре находится на экспертизе. Об этом в рамках онлайн-конференции сообщила министр культуры региона Елена Безрукова.

"Строительство объекта курирует Минстрой. Вместе с тем, по состоянию на сегодняшний день заложены средства на строительство художественного музея. А вот по внутренним работам в театре "Сказка" нужны дополнительные деньги. Документы находятся на экспертизе. Поэтому вопрос, связанный с деньгами, учитывая общую обстановку в стране, можно решать по-разному. Деньги будут направляться на последствия эпидемии. Вряд ли могут выделить дополнительные средства на инвестиционные объекты. Сейчас вопрос открыт. Но пока все идет по плану", – пояснила министр культуры Алтайского края, добавив, что сейчас строители находятся на объекте.

Сколько еще нужно денег на достройку – Елена Безрукова не уточнила. На строительство уже было потрачено 295 миллионов рублей из краевого бюджета.

Открытие театра уже переносили несколько раз. Изначально "Сказку" должны были с размахом завершить летом 2019 года, а первых посетителей принять в сентябре. В ноябре текущего года именно в этом культурном учреждении собирались с размахом провести всероссийский фестиваль театров кукол "Зазеркалье". Однако краевые власти окончание строительства перенесли на декабрь 2019 года, а открытие в Минстрое обещали потом в начале 2020-го. В итоге сейчас закончить объект планируют к осени этого года.

Согласно официальной позиции Минстроя Алтайского края, сильные морозы зимой 2018 года не позволили вести работы на объекте. Действительно, в январе в Барнауле стояли аномальные морозы до минус 40 градусов. А летом 2019 года было ограничено движение транспорта на улице Пушкина, из-за чего не было возможности подвозить стройматериалы. Кроме того, уже в процессе строительства потребовались дополнительные технические решения. А их, в свою очередь, необходимо было внести в проектно-сметную документацию. Из-за этого якобы стройка затянулась.

Работы ведет компания "Сэлф". Та самая, которая достраивает другой известный долгострой – художественный музей Алтайского края на площади Октября.