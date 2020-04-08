В России посчитали мигрантов

Почти 10% трудоспособного населения России в 2019 – трудовые мигранты. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на исследования аудиторско-консалтинговой компании FinExpertiza.

Авторы опирались на данные МВД и Росстата. Ведомства подсчитывают число мигрантов по-разному: Министерство внутренних дел учитывает лишь приехавших для работы в Россию в 2019 году, а Росстат – тех, кто уже прожил в стране несколько лет и имеет гражданство или вид на жительство.

В прошлом году в стране насчитывалось 2,6 млн "ассимилированных" мигрантов и 5,4 млн приехавших недавно. Всего в 2019 году в России зарегистрировано 72,6 миллиона трудоспособных жителей, следовательно, общая доля мигрантов среди них составляет почти 10%.

Более трети из них приходится на Москву и Московскую область, еще часть – на Ленинградскую область. Остальные регионы в общей статистике занимают не более 2,5% каждый.