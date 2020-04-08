Стало известно, сколько у России есть денег на случай кризиса

Общий объем ликвидности, который находится под контролем федеральных и региональных органов власти в России, составлял на 1 марта 2020 года 17,7 триллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на документы Центробанка России.
Как пишет издание, большая часть финансовой подушки – средства на рублевых и валютных депозитах федеральных органов власти в банках и Центральном банке РФ в размере 15,3 триллиона рублей. Еще 2,4 триллиона рублей составляют средства региональных правительств.
Отмечается, накопления включают в себя валюту, закупленную Минфином в начале 2020 года и принадлежащую Фонду национального благосостояния, а также остатки на счетах федерального бюджета и внебюджетных госфондов в рублях.
Однако, как уточняет издание, на данный момент российское правительство зарезервировало только 1,4 триллиона рублей на борьбу с коронавирусным и нефтяным кризисом.
Комментарии
Зачем же это сообщать?
Это деньги - для кого надо деньги.
А мы должны держаться.
у России но не у Россиян
кто ж добровольно с такими деньгами расстанется?
Не густо. Но им на куршавели и кораблики должно хватить.
А нам держаться всем велели. Вот только то, за что нам велено держаться, уже не то что не стоит на эту власть, а прям вываливается.