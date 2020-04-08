За прошедшие сутки в Алтайском крае еще 455 человек попали под наблюдение врачей из-за коронавируса. 284 человека с наблюдения сняты, сообщает оперативный штаб региона.
Всего в крае на данный момент под меднаблюдением находится 1718 человек. Семеро из них – иностранцы.
Как уже сообщал amic.ru, за минувшие сутки зарегистрировано шесть новых случаев заражения. Таким образом, на 8 апреля в Алтайском крае подтверждено 18 случаев коронавируса.
В региональном минздраве сообщают, что тестирование прошел 6441 человек. 2490 из них – прибывшие из-за границы. На контроле МВД находятся 1718 самоизолированных. У 403 из них режим заканчивается сегодня, 8 апреля.
Комментарии
Почти 500 человек за сутки попали под наблюдение из-за коронавируса в Алтайском крае
Это не которые на работу вышли? А то получится только вышли и сразу ушли. На карантин. А значит на больничный. А значит пойдет оплата из фонда социального страхования
...попали под наблюдение из-за коронавируса.
Так есть же экспресс-тесты? Или метод наблюдения дает лучший результат?
Смотрите Масяня наружу , прямо про нас
Это про Италию. И про США