Шукшинский фестиваль на Алтае могут отменить. Причины все те же

Несколько крупных мероприятий в Алтайском крае, запланированных на лето 2020 года, могут быть перенесены или отменены, если не позволит эпидемиологическая обстановка, связанная с коронавирусом. Такое развитие событий не исключила министр культуры региона Елена Безрукова.
Так, из-за пандемии краевые Дельфийские игры уже перенесены на следующий год. "Ночь музеев" и "Библионочь" также перенесли на осень. Первая, к слову, пройдет 3 ноября и будет объединена с "Ночью искусств". Что касается Рождественских чтений и Шукшинских дней на Алтае, то всегда подготовка к ним начиналась уже в апреле. Сейчас вся эта работа приостановлена.
Елена Безрукова напомнила, что Шукшинский кинофестиваль финансируется Минкультом РФ. Поэтому если не позволит эпидемиологическая обстановка и будут соответствующие рекомендации федерального центра, его могут и отменить.
"Решение будет принято руководством Алтайского края исходя из позиции Министерства культуры России", – сообщила министр, добавив, что не будет массовых мероприятий и в мае.
В 2020 году планируются более 50 различных мероприятий и показов фильмов в рамках Шукшинского кинофестиваля. Ожидается, что на него приедет обладатель двух "Золотых пальмовых ветвей" Каннского кинофестиваля, сербский постановщик Эмир Кустурица, который якобы уже дал согласие на визит на Алтай.
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