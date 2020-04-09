Три новых случая заболевания коронавирусом выявили в Алтайском крае

Три новых случая заболевания COVID-19 подтвердили в Алтайском крае. Об этом сообщают в Оперативном штабе России по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса. Общее число зараженных в крае достигло 21.

Как уже писал amic.ru, первым в регионе подтвердился случай заболевания у жительницы Барнаула, прилетевшей из Доминиканской Республики.

В ночь на 8 апреля оперативный штаб региона сообщил сразу о шести новых случаях заражения коронавирусом на территории края.

По данным на 9 апреля, под наблюдением из-за COVID-19 в Алтайском крае находятся около 1,2 тыс. человек. В регионе продолжает действовать режим самоизоляции.