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Три новых случая заболевания коронавирусом выявили в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Таким образом, COVID-19 подтвержден у 21 жителя региона

Три новых случая заболевания COVID-19 подтвердили в Алтайском крае. Об этом сообщают в Оперативном штабе России по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса. Общее число зараженных в крае достигло 21.

Как уже писал amic.ru, первым в регионе подтвердился случай заболевания у жительницы Барнаула, прилетевшей из Доминиканской Республики.

В ночь на 8 апреля оперативный штаб региона сообщил сразу о шести новых случаях заражения коронавирусом на территории края. 

По данным на 9 апреля, под наблюдением из-за COVID-19 в Алтайском крае находятся около 1,2 тыс. человек. В регионе продолжает действовать режим самоизоляции. 

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

9.04.2020 14:53
гость

и как обычно не известно где и кто

9.04.2020 14:54
- гость -

+1459 за сутки и +13 смертей

9.04.2020 14:56
- гость -

+3 в каком городе, районе Алтайского края проживали/работали?

9.04.2020 14:58
- гость -

Режим чего действует в регионе? Самоизоляции? Не пишите чушь! Людей на улице как в обычный день! Все работают, даже те, кому запрещено!
Люди, вы себя к бессмертным записали?
Бессмертные у нас только те кто при деньгах и власти! Им помогут, если что.
А вам нет, вы биомасса!

9.04.2020 14:58
- гость -

9.04.2020 14:53
гость

Теперь говорить не будут, после гонений и желания дикарей наказать первого инфицированного

9.04.2020 15:01
- гость -

9.04.2020 14:58
- гость -
а не нужно имен, нужны места и магазины

9.04.2020 15:02
гость

с таким успехом можно и регион не называть
столько же толку будет

9.04.2020 15:05
- гость -

СЛЕЖУ ЗА СИТУАЦИЕЙ В НОВОСИБИРСКЕ (ЖИВУТ РОДСТВЕННИКИ) . БЕЗ ВСЯКИХ ЛИЧНЫХ ПОДРОБНОСТИ, НО КАЖДЫЙ РАЗ ОПИСАНО ВСЕ ТОЧНО: ЧЛЕНЫ СЕМЬИ ПАЦИЕНТА С РАНЕЕ ПОДТВЕРЖДЕННЫМ ДИАГНОЗОМ, ПРИЛЕТЕЛИ ИЗ-ЗА РУБЕЖА, ПРИЛЕТЕЛИ С МОСКВЫ...... КРУГ КОНТАКТОВ УСТАНОВЛЕН.. ИЛИ: НЕ ВЫЯСНЕНЫ ИСТОЧНИКИ ЗАРАЖЕНИЯ.
ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ТАК ЖЕ? И ЭТО ВЕДЬ НЕ ПРОСТОЕ ЛЮБОПЫТСТВО ЧЕЛОВЕКА, ПРИДЕРЖИВАЮЩЕГОСЯ САМОИЗОЛЯЦИИ И РАБОТАЮЩЕГО УДАЛЕННО. ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ НЕМНОГО ПРОЯСНИТЬ СИТУАЦИЮ, ХОТЯ БЫ ДЛЯ СЕБЯ, ОЦЕНИТЬ ПРАВИЛЬНОСТЬ СВОИХ ДЕЙСТВИЙ. ДЛЯ КОГО-ТО ЭТО БУДЕТ ПОВОДОМ ЗАДУМАТЬСЯ.

9.04.2020 15:06
- гость -

9.04.2020 14:58
- гость -
а не нужно имен, нужны места и магазины
А это ничего не даст. Ну узнаешь, ты что ходил в тот же магазин, что и зараженный, и что?

9.04.2020 15:06
- гость -

Женщину прилетевшей из Доминиканской Республики выписали?

9.04.2020 15:07
Бапппка

Людей на улице как в обычный день!

Людям свойственно недоверие. Пока гром не грянет... Тем более, что нет НИКАКОЙ достоверной информации: кто заболел, где, от кого заразился. Вот и не верят. Сто раз можно кричать: "волки, волки!!!". А правда-то замалчивается.

9.04.2020 15:12
Гость

Я тоже не понимаю, Алтайский Край большой, как узнать откуда конкретно эти заболевшие. Если все барнаульские, пишите хоть так :в Барнауле 21 заболевший. А то на весь Алтайский край то да, немного заболевших, и работать повыпускали всех , т.к немного заболевших на весь край.А если концентрация заболевших только в Барнауле, то это уже настораживает, и в Барнауле закрывать работающих, и донести как то до людей что нужно дома сидеть, а то в окно смотрю, все забили на самоизоляцию, ни о себе, ни об окружающих не думают!

9.04.2020 15:12
- гость -


9.04.2020 15:01
- гость -

Да, уж! Для того, чтобы понимать ситуацию вспомните как она развивалась. Коронавирус официально (!) обнаружили в г. Ухань в середине декабря 2019 года. И сопоставьте эту дату с той когда прекратилось авиасообщение РФ с Китаем.
"При этом первые программы ТВ в ноябре (!!!) показывали, что, например, в Хабаровском крае по какой-то странной причине возникала эпидемия пневмонии. Даже детские"…

9.04.2020 15:23
- гость -

Какие места и магазины вам надо? В крае еще более 1000 человек под подозрением. Попали они туда неоторые 2 недели назад. И это хорошо, что тщательно проверяют и находят. Думаю большинство как раз из этой группы.

9.04.2020 15:28
Проходимец

Вместо того, чтобы объявить карантин и перекрыть границы с Китаем в январе-феврале, обнуленный занимался пиаром своих тухлых поправок. Теперь получили то, что получили. Китайцы стонут что вирус к ним сейчас весь из России прет. При этом официально в приморье почти нет инфицированных. А в России тесты в основном платные. А бедные, как известно, в России не болеют.

9.04.2020 15:31
- гость -

Достаточно того, что ссыкуны сидят по норам. Нам людям на улице свободней, и кукушек за рулем меньше стало. Пусть карантин длится вечно, нам хорошо без вас. Амик, продолжай их пугать каждый день

9.04.2020 15:32
Гостья

Дак большинство людей просто заставили выйти на работу,никто их не спросил. Попало предприятие в заветный список,всех на работу. И пофиг на изоляцию,садитесь в газельки и марш на работу. Не будет никакого толку от таких мер. Большинство работают,сантребования никто не выполняет. Доставку на работу не организуют. Толи ещё будет

9.04.2020 15:32
- гость -

9.04.2020 15:01
- гость -
истероидам рекомендуется сидеть дома, никуда не выходить, ни с кем не контачить. Тогда будет 100%ная уверенность.

9.04.2020 15:32
- гость -

9.04.2020 14:58
- гость - Режим чего действует в регионе? Самоизоляции? Не пишите чушь! Людей на улице как в обычный день! Все работают, даже те, кому запрещено!
Да....

9.04.2020 15:34
- гость -

9.04.2020 14:58
- гость -
Режим чего действует в регионе? Самоизоляции? Не пишите чушь! Людей на улице как в обычный день! Все работают, даже те, кому запрещено!
Люди, вы себя к бессмертным записали?

Месяц не работать так с голоду большинство начнет подыхать

9.04.2020 15:41
- гость -

9.04.2020 15:28
Проходимец

все уже в курсе кто у тебя виноват всегда.
везде платные, капитализм

9.04.2020 15:42
- гость -

почему пишут "случаи заражения" ? правильно - ВЫЯВЛЕНИЯ. Зараженных много, выявленных 21. И чо?
и Китай, и Таиланд орут, что это мы к ним заразу прем. Не от них к нам, а от нас к ним!

9.04.2020 15:44
- гость -

В декабре заболел в Ухане мужик пневмонией. И что? Надо было небо закрыть? Умер то он только в январе. Установили что от коронавируса 7 января. До конца января были единичные случаи.

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