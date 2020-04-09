Три новых случая заболевания коронавирусом выявили в Алтайском крае

Три новых случая заболевания COVID-19 подтвердили в Алтайском крае. Об этом сообщают в Оперативном штабе России по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса. Общее число зараженных в крае достигло 21.
Как уже писал amic.ru, первым в регионе подтвердился случай заболевания у жительницы Барнаула, прилетевшей из Доминиканской Республики.
В ночь на 8 апреля оперативный штаб региона сообщил сразу о шести новых случаях заражения коронавирусом на территории края.
По данным на 9 апреля, под наблюдением из-за COVID-19 в Алтайском крае находятся около 1,2 тыс. человек. В регионе продолжает действовать режим самоизоляции.
Комментарии
и как обычно не известно где и кто
+1459 за сутки и +13 смертей
+3 в каком городе, районе Алтайского края проживали/работали?
Режим чего действует в регионе? Самоизоляции? Не пишите чушь! Людей на улице как в обычный день! Все работают, даже те, кому запрещено!
Люди, вы себя к бессмертным записали?
Бессмертные у нас только те кто при деньгах и власти! Им помогут, если что.
А вам нет, вы биомасса!
9.04.2020 14:53
гость
Теперь говорить не будут, после гонений и желания дикарей наказать первого инфицированного
9.04.2020 14:58
- гость -
а не нужно имен, нужны места и магазины
с таким успехом можно и регион не называть
столько же толку будет
СЛЕЖУ ЗА СИТУАЦИЕЙ В НОВОСИБИРСКЕ (ЖИВУТ РОДСТВЕННИКИ) . БЕЗ ВСЯКИХ ЛИЧНЫХ ПОДРОБНОСТИ, НО КАЖДЫЙ РАЗ ОПИСАНО ВСЕ ТОЧНО: ЧЛЕНЫ СЕМЬИ ПАЦИЕНТА С РАНЕЕ ПОДТВЕРЖДЕННЫМ ДИАГНОЗОМ, ПРИЛЕТЕЛИ ИЗ-ЗА РУБЕЖА, ПРИЛЕТЕЛИ С МОСКВЫ...... КРУГ КОНТАКТОВ УСТАНОВЛЕН.. ИЛИ: НЕ ВЫЯСНЕНЫ ИСТОЧНИКИ ЗАРАЖЕНИЯ.
ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ТАК ЖЕ? И ЭТО ВЕДЬ НЕ ПРОСТОЕ ЛЮБОПЫТСТВО ЧЕЛОВЕКА, ПРИДЕРЖИВАЮЩЕГОСЯ САМОИЗОЛЯЦИИ И РАБОТАЮЩЕГО УДАЛЕННО. ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ НЕМНОГО ПРОЯСНИТЬ СИТУАЦИЮ, ХОТЯ БЫ ДЛЯ СЕБЯ, ОЦЕНИТЬ ПРАВИЛЬНОСТЬ СВОИХ ДЕЙСТВИЙ. ДЛЯ КОГО-ТО ЭТО БУДЕТ ПОВОДОМ ЗАДУМАТЬСЯ.
9.04.2020 14:58
- гость -
а не нужно имен, нужны места и магазины
А это ничего не даст. Ну узнаешь, ты что ходил в тот же магазин, что и зараженный, и что?
Женщину прилетевшей из Доминиканской Республики выписали?
Людей на улице как в обычный день!
Людям свойственно недоверие. Пока гром не грянет... Тем более, что нет НИКАКОЙ достоверной информации: кто заболел, где, от кого заразился. Вот и не верят. Сто раз можно кричать: "волки, волки!!!". А правда-то замалчивается.
Я тоже не понимаю, Алтайский Край большой, как узнать откуда конкретно эти заболевшие. Если все барнаульские, пишите хоть так :в Барнауле 21 заболевший. А то на весь Алтайский край то да, немного заболевших, и работать повыпускали всех , т.к немного заболевших на весь край.А если концентрация заболевших только в Барнауле, то это уже настораживает, и в Барнауле закрывать работающих, и донести как то до людей что нужно дома сидеть, а то в окно смотрю, все забили на самоизоляцию, ни о себе, ни об окружающих не думают!
9.04.2020 15:01
- гость -
Да, уж! Для того, чтобы понимать ситуацию вспомните как она развивалась. Коронавирус официально (!) обнаружили в г. Ухань в середине декабря 2019 года. И сопоставьте эту дату с той когда прекратилось авиасообщение РФ с Китаем.
"При этом первые программы ТВ в ноябре (!!!) показывали, что, например, в Хабаровском крае по какой-то странной причине возникала эпидемия пневмонии. Даже детские"…
Какие места и магазины вам надо? В крае еще более 1000 человек под подозрением. Попали они туда неоторые 2 недели назад. И это хорошо, что тщательно проверяют и находят. Думаю большинство как раз из этой группы.
Вместо того, чтобы объявить карантин и перекрыть границы с Китаем в январе-феврале, обнуленный занимался пиаром своих тухлых поправок. Теперь получили то, что получили. Китайцы стонут что вирус к ним сейчас весь из России прет. При этом официально в приморье почти нет инфицированных. А в России тесты в основном платные. А бедные, как известно, в России не болеют.
Достаточно того, что ссыкуны сидят по норам. Нам людям на улице свободней, и кукушек за рулем меньше стало. Пусть карантин длится вечно, нам хорошо без вас. Амик, продолжай их пугать каждый день
Дак большинство людей просто заставили выйти на работу,никто их не спросил. Попало предприятие в заветный список,всех на работу. И пофиг на изоляцию,садитесь в газельки и марш на работу. Не будет никакого толку от таких мер. Большинство работают,сантребования никто не выполняет. Доставку на работу не организуют. Толи ещё будет
9.04.2020 15:01
- гость -
истероидам рекомендуется сидеть дома, никуда не выходить, ни с кем не контачить. Тогда будет 100%ная уверенность.
9.04.2020 14:58
- гость - Режим чего действует в регионе? Самоизоляции? Не пишите чушь! Людей на улице как в обычный день! Все работают, даже те, кому запрещено!
Да....
9.04.2020 14:58
- гость -
Режим чего действует в регионе? Самоизоляции? Не пишите чушь! Людей на улице как в обычный день! Все работают, даже те, кому запрещено!
Люди, вы себя к бессмертным записали?
Месяц не работать так с голоду большинство начнет подыхать
9.04.2020 15:28
Проходимец
все уже в курсе кто у тебя виноват всегда.
везде платные, капитализм
почему пишут "случаи заражения" ? правильно - ВЫЯВЛЕНИЯ. Зараженных много, выявленных 21. И чо?
и Китай, и Таиланд орут, что это мы к ним заразу прем. Не от них к нам, а от нас к ним!
В декабре заболел в Ухане мужик пневмонией. И что? Надо было небо закрыть? Умер то он только в январе. Установили что от коронавируса 7 января. До конца января были единичные случаи.