Парням, скинувшим девушку с моста в Тальменке, предъявили обвинение

В Алтайском крае предъявили обвинение двум молодым людям, скинувшим с моста через Чумыш 24-летнюю девушку. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирского СУТ СК России.
Установлено, что ночью 6 февраля 2020 года двое парней 18 и 20 лет выпивали вместе с их 24-летней знакомой. В результате возникшего конфликта молодые люди решили убить приятельницу. Злоумышленники заманили девушку на мост и скинули ее на лед с высоты 13 метров. Пострадавшая выжила, сейчас с ней все в порядке.
Парням предъявили обвинение в покушении на убийство, максимальный срок наказания может составить 11 лет колонии.
Как уже сообщал amic.ru, девушку под мостом нашел житель Тальменки. Врачи диагностировали у нее множественные травмы и переохлаждение.
Комментарии
выпивали вместе с их 24-летней знакомой. В результате возникшего конфликта молодые люди решили убить приятельницу
Много пила?
Людей, которые с такой лёгкость готовы убить, не исправить...
идиоты!
если решили УБИТЬ, то почему не убедились?
если решили пошутить, то почему не пришли к ней вместе посмеяться?
В любом случае, не смогли ничего внятного сделать. Не довели до логического завершения...
Она тоже, конечно, неумная. Нашла друзей по разуму для застолий. Их бы на каторгу, ее обследовать на дееспособность
наверное много снега было
Как хорошо охраняется стратегически важный объект-мост. Страна держит марку