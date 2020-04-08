Алтайским артистам и музыкантам снизят зарплату из-за убытков от длинных выходных

Работники культуры Алтайского края могут получить заработную плату за март и апрель только гарантированную бюджетом. Из-за отсутствия концертов, спектаклей и других мероприятий учреждения культуры не получили миллионы рублей. От этого показателя и зависела зарплата в некоторых учреждениях, таких как театры, сообщила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова во время пресс-конференции.

По ее информации, сейчас на изоляции дома находятся около 9 тысяч работников этой сферы. Работать дистанционно могут не все сотрудники. Особенно в районных центрах. Однако экономисты и бухгалтеры работают на "удаленке" в полном режиме. Для них ничего не меняется. Артисты же занимаются только дистанционно, репетировать в полном составе не могут.

По словам Елены Безруковой, учреждения находятся в разных условиях. Какие-то почти на 100% финансируются из бюджета, а какие-то сильно зависят от внебюджетных доходов, в первую очередь театрально-концертное направление. Около четверти доходов – продажа билетов. За март на концертах артисты недополучили около 7 миллионов рублей, музеи – около 500 тысяч рублей. В районах Дома культуры не получили большие доходы.

"Поэтому гарантировать людям мы можем только ту часть зарплаты, которая обеспечена бюджетом. Внебюджетные надбавки просто неоткуда начислять", – сказала Елена Безрукова.

По ее словам, в мае тоже не будут проводить мероприятия, поэтому многих работников культуры могут отправить в оплачиваемый отпуск. Открывать театры до осени в ведомстве не планируют.

"Ничего незаконного в этом нет. Но большая часть отпусков у работников культуры пройдет именно летом. Артистов в мае отправят в отпуск. Даже если представить, что они выйдут на работу, то в мае нет зрителей уже. Люди не побегут в театры, будет экономическая напряженность. Возврат к массовым мероприятиям будет последним. Май – нерабочий сезон, люди едут на дачу, заняты другими делами. Театры денег не заработают", – пояснила министр.

Елена Безрукова добавила, что сейчас на уровне правительства страны принято решение о том, что учредители в лице министерств в регионах могут менять показатели для театров по заполняемости залов. Это позволит не урезать им финансирование на 2021 год.

Отметим, что в Алтайском крае, согласно данным властей, средняя заработная плата в сфере культуры около 30 тысяч рублей. Однако сами представители отрасли неоднократно называли эту цифру явно завышенной. По показателю заработной платы в сфере культуры Алтайский край находится на одном из самых последних мест в Сибири.