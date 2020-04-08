Вода в реках Алтайского края поднимется до опасных отметок в ближайшие сутки

Лед на реках Алтайского края начал активно таять, и в ближайшие сутки уровень воды в некоторых из них может подняться до опасной отметки. В частности, ожидается подъем рек Чумыш и Чапша, сообщают в пресс-службе МЧС по региону.
"В ближайшие двое суток на Чумыше в районе села Ельцовка ожидается вскрытие реки, продолжится подъем уровня воды, возможно достижение опасной отметки в 320 см над нулем поста, подтопление прибрежных территорий населенных пунктов. С 9 по 11 апреля на реке Чапша в районе села Красногорское также продолжится подъем уровня воды, возможно достижение опасной отметки – 600 см над нулем поста, подтопление прибрежных территорий сел", – информирует ведомство.
Также в МЧС рассказали, что сейчас в Алтайском крае продолжается мониторинг паводковой обстановки, а людей, проживающих на подтапливаемых территориях, оповещают о ситуации. Для них уже подготовлены пункты временного размещения.
На данный момент в регионе работают группы Сибирского спасательного центра МЧС РФ и Новосибирской области. Спасатели расчищают и расширяют водоотводные каналы от снега и мусора, а также готовят территории к пожароопасному сезону.
Кроме того, сотрудники МЧС провели авиаоблет Змеиногорского и Чарышского районов и оценили запасы снега в горах и исследовали вскрытие рек. Эти данные позволят скорректировать прогноз развития паводковой ситуации в крае и комплекс мер по защите населения.
Комментарии
Поднимется,если заторы ниже по течению будут, так на то у вас и спец.техника и спец.возможности ,ибо - ликвидаторы ЧС, но судя по прошлым годам - всё приходит неожиданно.
А кто-нибудь знает зачем к нам МЧСовский ИЛ-76 из Якутска прилетел? (инфа из Flightradar) Час назад чуть не оглох от него.