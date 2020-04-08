Работникам алтайских предприятий раздадут 50 тысяч масок

Алтайский краевой союз организаций профсоюзов и отраслевые членские организации профсоюзов заказали изготовление многоразовых медицинских масок для работников предприятий и организаций региона.
Индивидуальные средства защиты изготовят и доставят членам профсоюза в ближайшее время. В общей сложности заказано более 50 тысяч масок. Их изготовлением занимаются два алтайских предприятия: "ЛАКАСА-ТЭКС" и "Трикотажная фабрика".
Также в Алтайском крайсовпрофе напоминают, что в организации всегда работает горячая линия. Специалисты помогут со всеми возникшими вопросами, связанными с защитой прав трудящихся и необходимой юридической консультацией. Номер горячей линии 8-800-700-11-21.
Комментарии
раздадут? учителям их продают по 40 руб за штуку. деньги уже со всех собрали.
и доставят членам профсоюза в ближайшее время
А членам Алтайского края можно в аптеки маски завести?
Лучше пятьдесят тысяч рублей.
не спасут...только стандарта FFP2 FFP3///
8.04.2020 15:27
Работник
на которые и купил бы и маску,и гречку,и туалетную бумагу,и немного бензина.
Пиво только для членов профсоюза (с)
хорошо быть депутатом АКЗС и поставщиком масок с подконтрольных фабрик...
- Член?
- Член, член.
к/ф "Золотой телёнок"
дали две штуки. сказали - постираешь. ))