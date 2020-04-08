Полиция Барнаула нашла 30 подростков, которые не самоизолировались

Власти Барнаула совместно с полицией провели профилактический рейд по нарушениям режима самоизоляции. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.
Накануне вечером, 7 апреля, сотрудники администрации вместе со стражами порядка проверили ТЦ "Бум", "Малина", "Район", интернет-кафе "Компас", площади Мира и Народную, аллею Шукшина и стадион школы № 113.
В итоге выявили 80 нарушителей режима самоизоляции, 30 из которых оказались несовершеннолетними. Полицейские разъяснили всем важность выполнения распоряжения губернатора и напомнили о штрафах за несоблюдение правил.
Как ранее сообщал amic.ru, 31 марта губернатор Алтайского края Виктор Томенко ввел бессрочный режим самоизоляции в связи с пандемией COVID-19. Согласно ему, покидать дом можно только в случае крайней необходимости. 6 апреля он дополнил свой указ, разрешив работу представителям некоторых отраслей.
Комментарии
Это ещё что? Акция устрашения или уже репетиция карательных рейдов?
У нас что, гетто?
"Полицейские разъяснили всем важность выполнения распоряжения губернатора и напомнили о штрафах за несоблюдение правил."
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Какие добренькие копы - целый вечер гонялись за нарушителями, чтобы погрозить им пальчиком.
Это наверное не так опасно, как протестующие граждане - вот там да - жесткость была оправдана угрозой для власти. А тут - угроза жизни людей, можно поосто пожурить.
"...о штрафах за несоблюдение правил", каких правил? Что они нарушили? Статью федерального закона полицейские могут озвучить?
Если магазины открыли, то для кого тогда? Вот и получается, что одни дома сидеть не хотят, шарятся по магазинам, а продавцы должны работать для них, рискуя здоровьем..
А выходя на улицу "цак" еще пока не требуется?
Выходить на улицу без аусвайса запрещено?
Долго искали то?
8.04.2020 15:44
- гость -
Написали же ниже. Есть деньги - вложи в недвигу, а не шарься по магазинам и кафе.
Всё просто.
Оставьте их в покое. Идет естественный отбор. Выживут или те кто с мозгами или те кто без мозгов.
я так понимаю эти 80 "человек?" это те кто прилетел из-за границы лтбо контактировали с зараженными
Остановка полицией гражданина без объяснения причины - незаконна.
8.04.2020 16:11
- гость -
нет, не так понимаете. Это абсолютно рандомные граждане.
16:13, с чего вы взяли?
8.04.2020 16:16
- гость -
А вы считаете, что на стадионе они искали тех, кто был обязан соблюдать режим самоизоляции?
Самоизоляция - это не карантин. И это слово не обязывает сидеть дома безвылазно.
Вот всё самоизоляция да самоизоляция. То есть человек должен сам изолироваться, его заставляют типа это сделать. А если у него нет ни ресурсов ни возможности это сделать то тогда как, кто этим его должен обеспечить? Это всё равно что например человека в чистом поле , прям вот где встретили обязать сидеть смотреть внимательно новости по телевизору, при том, что у него ни телевизора ни на чём сидеть ни электричества для телевизора ни антены к нему да и там вообще сигнала нет и не волнует как он всё это исполнит или как ?
Для того чтобы нарушить режим самоизоляции в него нужно сначала самоизолироваться, а если не самоизолировался?