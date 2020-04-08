Жертв коронавируса в Нью-Йорке планируют хоронить в парках

Председатель комитета по здравоохранению городского совета Нью-Йорка Марк Левин рассказал, что в случае крайней необходимости проводить захоронения жертв коронавируса будут в парках, сообщают "Известия".
"Вскоре мы начнем "временное погребение". Это, вероятно, будет сделано с помощью парка для похорон Нью-Йорка (да, вы правильно прочитали). Траншеи будут вырыты по 10 могил в ряд. Это будет сделано достойно, упорядоченно и временно. Но это будет трудно для жителей Нью-Йорка", – написал он.
Левин отметил, что если смертность снизится, то от подобных мер откажутся, так как в них не будет необходимости. На данный момент США – антирекордсмены по количеству смертей от COVID-2019 за сутки (1858 человек).
Комментарии
фэйк
Трамп совсем уже.А вот не вмешайся Путин тогда в выборы,глядишь с Хиллари американцам получше было бы.
В США численность населения около 300 мл. При среднем возрасте жизни 80 лет они должны умирать в день около 10-11 тысяч чел. по всем причинам. Всегда мест захоронений хватало. Что изменилось? Пока не назовут общую смертность в день по всем причинам эту информацию можно считать распространением паники.
В самой заметке противоречия - "в случае крайней необходимости" и " скоро мы начнем".
Уже даже врать разучились.
На данный момент США – антирекордсмены по количеству смертей от COVID-2019 за сутки (1858 человек)
факт
Не может быть такого в самой богатой стране,светочи свободы и демократии.