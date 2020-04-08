Российским туристам пообещали вернуть деньги за путевки

Российское правительство решило, что туроператоры будут возвращать средства путешественникам из своих фондов персональной ответственности. Это следует из распоряжения председателя правительства РФ Михаила Мишустина, опубликованного на сайте кабмина.
Согласно документу, туроператорам нужно вернуть деньги всем, кто оплатил поездки с начала введения ограничений. Средства будут возвращаться на основании уведомления, "предоставленного не позднее 15 апреля в объединение туроператоров в сфере выездного туризма".
Напомним, что в Росавиации назвали сроки формирования вывозных рейсов из семи стран. В их число вошли Таиланд, Индия, Япония, Кипр, Испания, Турция и Черногория. Кроме того, рассматривается вопрос скорейшего вывоза российских туристов из Италии и Южной Кореи.
Комментарии
А за девальвацию и пенс. реформу кто деньги вернёт?
Девальвацию официально никто не объявлял. Не гони.
А раньше нельзя было, пока эти одичалые заразу не притащили?
Тоесть верну ь, они покупали путевки в то время когда роспо ребнадзор ВСЕХ просил воздержаться от поездок, тогда компенсируйте все кто остался без дохода и несет убытки, опять спасают алигархов а мелкие ИП загибаются