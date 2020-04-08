За сутки в России выявили 1175 новых случаев заболевания COVID-19

За сутки в России выявили 1175 новых случаев заражения коронавирусом, на данный момент заболевание подтвердили у 8672 жителей страны. Об этом сообщает федеральный оперштаб.
Наибольшее количество случаев заболевания зарегистрировали в Москве и Московской области – 775.
За сутки скончались пять человек с подтвержденным COVID-19, выздоровели 86. Всего за время пандемии болезнь унесла 63 жизни, выписали из больниц 580 человек.
Как ранее сообщил amic.ru, в ночь на 8 апреля в Алтайском крае стало известно еще о шестерых больных, общее число заболевших в регионе теперь составляет 18 человек. Кроме того, за последние сутки врачи в регионе взяли под наблюдение еще почти 500 человек, таким образом, медики наблюдают в общей сложности за 1718 людьми.
Комментарии
Вирус гуляет, как минимум, с Нового года. Небось, уже пол-России переболело им, под разными диагнозами. А нам эти страшилки сейчас поеподносят.
Журналист Максим Шевченко госпитализирован с двусторонней пневмонией только после того, как сам обратился в платную клинику, где сделали компьютерную томографию. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«10 дней у меня температура 38-39. Я за эти дни все понял про здравоохранение в России. Чтобы пробиться к тестам, проще задать вопрос Путину. Как только я заболел, то позвонил по указанному телефону, и меня стали отговаривать от сдачи теста, говоря, что у меня ОРВИ. На следующий день пришел участковый врач, и сказал что это скорее ОРЗ. Но на пятый день температура не спадала, и после сдачи теста на коронавирус никто ничего не сообщил о результатах моих анализов», — рассказал он.
По словам журналиста, он сам пошел в платную клинику, где ему сделали биохимический анализ крови и компьютерную томографию. «Мне сказали, что двусторонняя пневмония. Если бы я сам не проявил эти усилия, то эта вся хваленая «операция по защите отечества» от пандемии, меня бы привела в могилу. Это все показуха!», — подчеркнул М.Шевченко.
В данный момент журналист находится в больнице, где врачи также не знают где результаты его теста на коронавирус.
Отменяйте уже антиконституционный режим самоизоляции! Быстрее передохнем и всё. Богатых и знаменитых вылечат. А мы так, биомасса, расходный материал для обслуживания нефтяной и газовой трубы.
8.04.2020 16:14
- гость -
Камикадзе? Ну тогда - вперед! А остальные посидят дома.
8.04.2020 16:14
- гость -
Отменяйте уже антиконституционный режим самоизоляции! Быстрее передохнем и всё. Богатых и знаменитых вылечат. А мы так, биомасса, расходный материал для обслуживания нефтяной и газовой трубы.
Сомневаешься в величии Путина? Да как же так.
Никто дома не посидит, Томенко большинство вывел на работу. И это только начало
По словам журналиста, он сам пошел в платную клинику
У нас в крае они закрыты
Максим Шевченко яростный оппозиционер существующей власти.Один из немногих,вызывающих уважение.
Однако,пятидневная температура-"путинская хваленая «операция по защите отечества» от пандемии",которая чуть не привела меня в могилу-"моя двусторонняя пневмония"...вызывает некоторое недоумение.
8.04.2020 16:10
- гость -
Журналист Максим Шевченко госпитализирован с двусторонней пневмонией.
Долазился по коронавирусным больницам в поисках компромата.
В первый же день в стационаре нормализовалось?