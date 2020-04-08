Каменские бутлегеры. Жительница Алтайского края пожаловалась на соседей-самогонщиков

Жительница Камня-на-Оби обратилась в алтайский Роспотребнадзор. Она просит решить проблему с соседями, которые гонят самогон в многоквартирном доме.
Женщина спросила, разрешено ли гнать самогон, в случае если при этом страдают соседи. Хозяева жилища, где производят алкоголь, вентиляторами выталкивают пары в вытяжку, которая, по словам заявительницы, не работает.
"Дому 53 года, при ремонте-реконструкции поставили вентиляционные шахты диаметром 160, а нужно 400, а в техэтаже диаметр 600", – уточнила она.
Женщина отметила, что в 2018 году в ее квартире выявили превышающее норму содержание формальдегида и аммиака, но, по ее словам, никаких мер не приняли, пишут "Каменские известия".
Комментарии
Почему амик вешает ярлык на соседей, что они "бутлегеры"?
Это кем-то доказано?
Тетке не налили стаканчик и решила проучить? На вентиляцию сослалась. Из квартиры выйди и подыши нашим "СВЕЖИМ" воздухом. В Камне живешь не в тропиках.
У добрых дел и имена русские, а тут - тьфу на них!