Неделя простоя для большинства крупных промпредприятий Алтайского края обернулась значительными потерями. Куда больше проблем сулил потенциально нерабочий апрель, однако в итоге разрешение на дальнейшую деятельность было получено. Впрочем, вернувшись к производству, предприятия вынуждены оптимизировать свою работу: сокращать номенклатуру выпускаемых товаров, а также уменьшать штат сотрудников. Amic.ru обсудил перспективы отрасли с исполнительным директором Союза промышленников Алтайского края Виктором Мещеряковым.

Заработать на зарплату

По оценке собеседника, после выхода с вынужденных каникул всего 15-20% промпредприятий на Алтае работают в полном составе. Большинство вернулось в усеченном формате. В частности на производство не допускаются сотрудники старше 65 лет, они обязаны соблюдать самоизоляцию. Таких немного, около 10%.

"В настоящее время каждый руководитель выбирает производство того вида продукции, что пользуется спросом на рынке. Выпускать все подряд, как это было до кризиса, уже нецелесообразно", – говорит Мещеряков. По его оценке, большая часть промпредприятий высвободила от 20 до 50% персонала.

Речь идет о том, что компании переходят на выпуск только той продукции, которая оплачивается в нынешних условиях. Необходим срочный приток денежных средств, которые можно будет пустить на выплату зарплат. Другими словами, девиз у многих сейчас такой: заработать на зарплату.

"Если раньше завод, допустим, выпускал 50 видов продукции, то сейчас они выбирают, к примеру, 10, которые точно будут покупать. Понятно, что все цепочки и логистика нарушились, мы же не в изоляции экономической живем, все наши крупные предприятия работают на внутренний и внешний рынки. В Алтайском крае продается очень незначительный процент продукции", – напоминает исполнительный директор Союза промышленников.

Там, где поставщики и заказчики не работают – отгрузка продукции невозможна, рассуждает Мещеряков. Значит, смысла нет производить то, что не оплачивается. Выбирают только тех контрагентов, кто сможет заказать и оплатить товар.

Крупные заводы, за редким исключением, не производят потребительские товары. В основном это продукция инновационного характера – оборудование, станки, материалы, которые идут в другие российские регионы и за границу.

В более привилегированном положении находятся те алтайские предприятия, которые выполняют гособоронзаказ. "Сроки и задания никто не переносил, вчера пришла рекомендация от министра промышленности и торговли Дениса Мантурова: приложить все усилия, чтобы выполнить заключенные договоры", отметил исполнительный директор Союза промышленников.

Как быть со сдельщиками

Виктор Мещеряков утверждает, что, несмотря на кризис, промпредприятия не стали увольнять сотрудников: "Про это не доводилось слышать, к тому же противоречит указу президента". В редких случаях, по сведениям спикера, речь идет о неоплачиваемых отпусках. С его слов, крупные работодатели используют комбинированные варианты.

"Где-то сохраняют полностью зарплату, где-то ставка фиксированная, где-то 2/3 от оклада, кого-то отправили в очередной отпуск. Но есть проблемы со сдельщиками. У них нет гарантированных выплат. Здесь, конечно, самые сложные решения, и таких людей на наших промпредприятиях достаточно много", – уточняет Мещеряков.

Исполнительный директор Союза промышленников края напомнил, что крупный бизнес, в отличие от мелкого и среднего, пока так и не получил поддержку на федеральном уровне. Тем временем региональные власти, похоже, готовы пойти навстречу.

"Накануне мы вышли с предложениями на губернатора. Среди озвученных инициатив – возможность брать кредиты (под выплату зарплаты), а гасить процентную ставку при помощи бюджета края. То же самое и по инвестиционным кредитам. Самое главное, что нам дали возобновить производство. Большинство предприятий работают на уровне рентабельности, ну, может быть, плюс 5%. Месяц не работать – очень тяжелое испытание. Многие могли бы просто не оправиться после такого. Там бы все навалилось сразу как снежный ком: задолженность по зарплате, налогам и кредитам", – комментирует Виктор Мещеряков.

На заводе – безопасней?

После того как руководители всех крупных промпредприятий в крае гарантировали выполнение санитарных и гигиенических норм, все без исключения вернулись к работе.

Собеседник amic.ru высказал парадоксальную мысль о том, что сотрудникам предприятий в период роста заболеваемости коронавирусом безопаснее находиться на заводе, чем дома в самоизоляции.

"Принимаются все меры, идет дезинфекция рабочих мест, проходной, выдаются маски, антисептики, все более строго. Поэтому, заходя на завод, человек чувствует себя более защищенным", – резюмировал собеседник.