Неделя простоя для большинства крупных промпредприятий Алтайского края обернулась значительными потерями. Куда больше проблем сулил потенциально нерабочий апрель, однако в итоге разрешение на дальнейшую деятельность было получено. Впрочем, вернувшись к производству, предприятия вынуждены оптимизировать свою работу: сокращать номенклатуру выпускаемых товаров, а также уменьшать штат сотрудников. Amic.ru обсудил перспективы отрасли с исполнительным директором Союза промышленников Алтайского края Виктором Мещеряковым.
Заработать на зарплату
По оценке собеседника, после выхода с вынужденных каникул всего 15-20% промпредприятий на Алтае работают в полном составе. Большинство вернулось в усеченном формате. В частности на производство не допускаются сотрудники старше 65 лет, они обязаны соблюдать самоизоляцию. Таких немного, около 10%.
"В настоящее время каждый руководитель выбирает производство того вида продукции, что пользуется спросом на рынке. Выпускать все подряд, как это было до кризиса, уже нецелесообразно", – говорит Мещеряков. По его оценке, большая часть промпредприятий высвободила от 20 до 50% персонала.
Речь идет о том, что компании переходят на выпуск только той продукции, которая оплачивается в нынешних условиях. Необходим срочный приток денежных средств, которые можно будет пустить на выплату зарплат. Другими словами, девиз у многих сейчас такой: заработать на зарплату.
"Если раньше завод, допустим, выпускал 50 видов продукции, то сейчас они выбирают, к примеру, 10, которые точно будут покупать. Понятно, что все цепочки и логистика нарушились, мы же не в изоляции экономической живем, все наши крупные предприятия работают на внутренний и внешний рынки. В Алтайском крае продается очень незначительный процент продукции", – напоминает исполнительный директор Союза промышленников.
Там, где поставщики и заказчики не работают – отгрузка продукции невозможна, рассуждает Мещеряков. Значит, смысла нет производить то, что не оплачивается. Выбирают только тех контрагентов, кто сможет заказать и оплатить товар.
Крупные заводы, за редким исключением, не производят потребительские товары. В основном это продукция инновационного характера – оборудование, станки, материалы, которые идут в другие российские регионы и за границу.
В более привилегированном положении находятся те алтайские предприятия, которые выполняют гособоронзаказ. "Сроки и задания никто не переносил, вчера пришла рекомендация от министра промышленности и торговли Дениса Мантурова: приложить все усилия, чтобы выполнить заключенные договоры", отметил исполнительный директор Союза промышленников.
Как быть со сдельщиками
Виктор Мещеряков утверждает, что, несмотря на кризис, промпредприятия не стали увольнять сотрудников: "Про это не доводилось слышать, к тому же противоречит указу президента". В редких случаях, по сведениям спикера, речь идет о неоплачиваемых отпусках. С его слов, крупные работодатели используют комбинированные варианты.
"Где-то сохраняют полностью зарплату, где-то ставка фиксированная, где-то 2/3 от оклада, кого-то отправили в очередной отпуск. Но есть проблемы со сдельщиками. У них нет гарантированных выплат. Здесь, конечно, самые сложные решения, и таких людей на наших промпредприятиях достаточно много", – уточняет Мещеряков.
Исполнительный директор Союза промышленников края напомнил, что крупный бизнес, в отличие от мелкого и среднего, пока так и не получил поддержку на федеральном уровне. Тем временем региональные власти, похоже, готовы пойти навстречу.
"Накануне мы вышли с предложениями на губернатора. Среди озвученных инициатив – возможность брать кредиты (под выплату зарплаты), а гасить процентную ставку при помощи бюджета края. То же самое и по инвестиционным кредитам. Самое главное, что нам дали возобновить производство. Большинство предприятий работают на уровне рентабельности, ну, может быть, плюс 5%. Месяц не работать – очень тяжелое испытание. Многие могли бы просто не оправиться после такого. Там бы все навалилось сразу как снежный ком: задолженность по зарплате, налогам и кредитам", – комментирует Виктор Мещеряков.
На заводе – безопасней?
После того как руководители всех крупных промпредприятий в крае гарантировали выполнение санитарных и гигиенических норм, все без исключения вернулись к работе.
Собеседник amic.ru высказал парадоксальную мысль о том, что сотрудникам предприятий в период роста заболеваемости коронавирусом безопаснее находиться на заводе, чем дома в самоизоляции.
"Принимаются все меры, идет дезинфекция рабочих мест, проходной, выдаются маски, антисептики, все более строго. Поэтому, заходя на завод, человек чувствует себя более защищенным", – резюмировал собеседник.
Комментарии
А как будут выполнять контракты.
"...к тому же противоречит указу президента...", президент постоянно сам противоречит своим словам, так почему простые люди должны строго выполнять его указы?
Поэтому, заходя на завод, человек чувствует себя более защищенным
Если их еще возят на служебном продезинфицированном автобусе в масках, то вообще хорошо. Если на общественном транспорте добираются, то хуже
По его оценке, большая часть промпредприятий высвободила от 20 до 50% персонала.
Это резерв, если вышедшие на работу начнут уходить на больничный, их заменят из резерва. Хуже если и резерв кончится