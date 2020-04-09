"День 4. Искал детей. Прятались в шкафу". Рассказы алтайских депутатов о самоизоляции

Быть все время дома, это не только высыпаться, не тратить время на макияж и читать тоннами книги или смотреть часами телевизор. Это еще бегающие вокруг дети, полный еды и манящий к себе холодильник и невозможность ходить к гости (кино, гулять, посещать тренировки). В интернете масса советов, как выжить в самоизоляции. А как это делают алтайские депутаты? Мы спросили нескольких вынужденных домоседов, как им удается сосуществовать с остальными членами семьи, не переедать и не скучать.
Депутат Госдумы Даниил Бессарабов, его жена и дети – в жесткой самоизоляции. Он контактировал с коллегами по ГД, которые летели в самолете с зараженной коронавирусом жительницей Барнаула. У всех депутатов тест был отрицательный. Но Бессарабов считает нужным оставаться дома карантинные две недели, мало ли что.
- "Мы все чувствуем себя нормально, но остаемся дома. Дети и жена уже две недели не выходят, я – неделю. Один раз с супругой вышли молока купить в магазин в нашем же доме и все. Все прогулки только на балконе. Дети учатся дистанционно. Я дистанционно работаю через компьютер и телефон. Работы немало, поэтому я соблюдаю график. Вместе мы нормально сосуществуем, тут проблем нет. Но, конечно, изоляция сама по себе очень напрягает. Я привык к динамичному графику. Но и дома не скучаем. Мы с сыном занимаемся физкультурой, нам наши девочки как раз на 23 Февраля подарили гантели. Я с удовольствием готовлю, недавно дичь затушил с овощами, а еще как-то сели всей семьей и налепили пельменей. Поесть люблю, тем более сейчас, когда все время дома, часто подходишь к холодильнику. Да, из самоизоляции выйду с лишними килограммами".
Евгения Боровикова, депутат парламента Алтайского края (АКЗС):
- "Я своих – маму и дочь – отправила в деревню. Мне кажется, там безопаснее. А сама неделю болела дома с температурой. Даже пришлось врача вызвать. Симптомов коронавируса у меня не было, поэтому тест не сдавала. Теперь работаю удаленно. Да и так дел хватает. Недавно переехала в новую квартиру, так надо было все помыть, вещи расставить, шторы повесить. Читаю книги, вон на столе "Война и мир", сериалы смотрю. Что касается еды, то сейчас я на диетическом питании. Холодильник я не забивала, если что-то надо, выхожу в магазин возле дома. Но больше никуда. И когда выхожу, обязательно маска, перчатки. Боюсь заразиться".
У Сергея Струченко, зампреда Барнаульской гордумы, самоизоляция совпала с плановым отпуском. И он, как и хотел, провел его дома.
- "Мы живем в частном доме, а тут дел всегда много. Ворошу снег, расчищаю территорию. Жена наводит дома порядок. Старший сын в деревню на каникулах уехал к родне, да так пока там и остался. А две дочери дома с нами, играют, смотрят мультики. Всем дело найдется. Я сам, наконец, смог спокойно выполнить тесты в конкурсе "Лидеры России. Политика". Звучит банально, но сейчас самое время остановиться, осмотреться, подумать. Этим и занимаюсь. Скоро выйду на работу, и уже не дистанционно. Так что времени дома скучать у меня и нет. С фигурой все в порядке, потому что регулярно занимаюсь: турник, брусья, велотренажер".
Александр Молотов, депутат АКЗС, сейчас тоже официально на "удаленке", в режиме самоизоляции с женой и сыном уже вторую неделю. И он тоже живет в доме на земле, поэтому может себе позволить проводить время на улице: снег раскидать, прошлогодний мусор собрать, в гараже уборку сделать или просто погреться на солнышке.
- "Я домосед, поэтому быть дома люблю и не устаю от такого ритма, во всяком случае пока. Выезжаю только в магазин, иногда на работу заглядываю и к маме. Жалко, что тренировки в спортзале и плавание пришлось прервать. Да и некоторая часть работы пока встала, не все можно решить по телефону, сделать удаленно. Зато есть время помочь сыну, ему семь и сейчас он активно готовится к школе. Занимаемся каждый день. Жена тоже работает удаленно, сейчас проводит много онлайн-консультаций как психолог. А еще я сладкоежка, но находясь все время дома не стал есть больше. Так что за меня не переживайте (Смеется)".
Людмила Суслова, депутат АКЗС, работает на "удаленке":
- "Ритм моей жизни всегда активный. И если первую неделю я, можно сказать, отдыхала от рутины, то сейчас уже все, тяжело стало дома сидеть. Зато, наконец, дошли руки до бумаг, которые копились годами. Изучила массу нормативных документов и других материалов по работе. С домашними много времени провожу, тоже всегда некогда. Но очень надеюсь, что скоро мы все вернемся к привычному ритму жизни".
Депутат АКЗС Юрий Астанчик говорит, что даже дома весь сконцентрирован на работе:
- "Я внимательно слежу за экономической и политической ситуацией, мониторю законодательство, общаюсь с избирателями – вопросов очень много. Мы, депутаты АКЗС, установили программу для работы и теперь можем совершенно спокойно общаться и обсуждать вопросы, не вставая из-за компьютера. Но заниматься чем-то еще – посвятить себя доделкам, ремонтам как-то нет настроения. Эта проблема с коронавирусом даже аппетит отбивает. Но обязательно всей семьей делаем регулярную зарядку. И по вечерам играем в настольные игры. А еще мы с дочерью рисуем".
Депутат БГД Иван Огнев ведет дневник самоизоляции:
- День 0. Самое время выработать у себя привычку заниматься спортом. Спорт в моей жизни присутствует. Утренняя зарядка – привычное дело. Недавно увлекся скандинавской ходьбой. Летом регулярные велопрогулки. А сегодня удалось сделать три подхода по 20 минут.
- День 1. Как же хорошо дома! Жена балует разными вкусностями. Отдых и спокойствие. И только иногда нарушает эту гармонию неожиданный ремонт у соседей.
- День 2. Вот уже как несколько лет живет у нас кошка. Создание капризное, с тонкой душевной организацией. Дни всеобщей самоизоляции она проводит в своем привычном ритме – кушает, спит, гуляет на балконе и играет с детьми.
- День 3. День был потрясающий! Весеннее солнце балует своим теплом. Все домашние вместе. Посетили виртуальную выставку в Государственном Эрмитаже.
- День 4. Сегодня все время посвятил только работе. Иногда делал перерывы на поиски детей, которые прятались в шкафу. Главной вечерней темой стало обращение президента.
- День 5. День прошел в подготовке к дистанционному обучению. Готовился как сам, так и дети. А во второй половине дня сообщили о том, что каникулы продлеваются.
- День 6. Готовлюсь к диплому. В этой суете или даже спокойствии забыл рассказать о том, что сессия завершилась. Все сдано на отлично!
- День 7. С инициативной группой дистанционно готовим заявку на конкурс грантов президента РФ на развитие гражданского общества. Ну и параллельно смотрим фильм "007".
- День 8. Сегодня с инициативной группой дистанционно подготовили заявку на Всероссийский конкурс молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования Росмолодежи.
- День 9. Работаю дома. Отвечал на обращения граждан, которые поступили через социальные сети.
Комментарии
От армии откосил
Молочка прикупил
Дичь задушил
Пельмений налепил
ЖАЛОВАНИЕ ПОЛУЧИЛ ...
Бедненькие дапутатики, самоизолировались они по своим пентхаусам и домикам квадратов по 400-500.
А мы ничего, мантулим! Невзирая на дожди и простуды,чтоб налоги заплатить, чтоб вам там покомфортнее сиделось в самоизоляции.
Ох не в той вы изоляции сидите, ох не в той.