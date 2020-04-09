"День 4. Искал детей. Прятались в шкафу". Рассказы алтайских депутатов о самоизоляции

Быть все время дома, это не только высыпаться, не тратить время на макияж и читать тоннами книги или смотреть часами телевизор. Это еще бегающие вокруг дети, полный еды и манящий к себе холодильник и невозможность ходить к гости (кино, гулять, посещать тренировки). В интернете масса советов, как выжить в самоизоляции. А как это делают алтайские депутаты? Мы спросили нескольких вынужденных домоседов, как им удается сосуществовать с остальными членами семьи, не переедать и не скучать.

Депутат Госдумы Даниил Бессарабов, его жена и дети – в жесткой самоизоляции. Он контактировал с коллегами по ГД, которые летели в самолете с зараженной коронавирусом жительницей Барнаула. У всех депутатов тест был отрицательный. Но Бессарабов считает нужным оставаться дома карантинные две недели, мало ли что.

"Мы все чувствуем себя нормально, но остаемся дома. Дети и жена уже две недели не выходят, я – неделю. Один раз с супругой вышли молока купить в магазин в нашем же доме и все. Все прогулки только на балконе. Дети учатся дистанционно. Я дистанционно работаю через компьютер и телефон. Работы немало, поэтому я соблюдаю график. Вместе мы нормально сосуществуем, тут проблем нет. Но, конечно, изоляция сама по себе очень напрягает. Я привык к динамичному графику. Но и дома не скучаем. Мы с сыном занимаемся физкультурой, нам наши девочки как раз на 23 Февраля подарили гантели. Я с удовольствием готовлю, недавно дичь затушил с овощами, а еще как-то сели всей семьей и налепили пельменей. Поесть люблю, тем более сейчас, когда все время дома, часто подходишь к холодильнику. Да, из самоизоляции выйду с лишними килограммами".

Евгения Боровикова, депутат парламента Алтайского края (АКЗС):

"Я своих – маму и дочь – отправила в деревню. Мне кажется, там безопаснее. А сама неделю болела дома с температурой. Даже пришлось врача вызвать. Симптомов коронавируса у меня не было, поэтому тест не сдавала. Теперь работаю удаленно. Да и так дел хватает. Недавно переехала в новую квартиру, так надо было все помыть, вещи расставить, шторы повесить. Читаю книги, вон на столе "Война и мир", сериалы смотрю. Что касается еды, то сейчас я на диетическом питании. Холодильник я не забивала, если что-то надо, выхожу в магазин возле дома. Но больше никуда. И когда выхожу, обязательно маска, перчатки. Боюсь заразиться".

У Сергея Струченко, зампреда Барнаульской гордумы, самоизоляция совпала с плановым отпуском. И он, как и хотел, провел его дома.

"Мы живем в частном доме, а тут дел всегда много. Ворошу снег, расчищаю территорию. Жена наводит дома порядок. Старший сын в деревню на каникулах уехал к родне, да так пока там и остался. А две дочери дома с нами, играют, смотрят мультики. Всем дело найдется. Я сам, наконец, смог спокойно выполнить тесты в конкурсе "Лидеры России. Политика". Звучит банально, но сейчас самое время остановиться, осмотреться, подумать. Этим и занимаюсь. Скоро выйду на работу, и уже не дистанционно. Так что времени дома скучать у меня и нет. С фигурой все в порядке, потому что регулярно занимаюсь: турник, брусья, велотренажер".

Александр Молотов, депутат АКЗС, сейчас тоже официально на "удаленке", в режиме самоизоляции с женой и сыном уже вторую неделю. И он тоже живет в доме на земле, поэтому может себе позволить проводить время на улице: снег раскидать, прошлогодний мусор собрать, в гараже уборку сделать или просто погреться на солнышке.

"Я домосед, поэтому быть дома люблю и не устаю от такого ритма, во всяком случае пока. Выезжаю только в магазин, иногда на работу заглядываю и к маме. Жалко, что тренировки в спортзале и плавание пришлось прервать. Да и некоторая часть работы пока встала, не все можно решить по телефону, сделать удаленно. Зато есть время помочь сыну, ему семь и сейчас он активно готовится к школе. Занимаемся каждый день. Жена тоже работает удаленно, сейчас проводит много онлайн-консультаций как психолог. А еще я сладкоежка, но находясь все время дома не стал есть больше. Так что за меня не переживайте (Смеется)".

Людмила Суслова, депутат АКЗС, работает на "удаленке":

"Ритм моей жизни всегда активный. И если первую неделю я, можно сказать, отдыхала от рутины, то сейчас уже все, тяжело стало дома сидеть. Зато, наконец, дошли руки до бумаг, которые копились годами. Изучила массу нормативных документов и других материалов по работе. С домашними много времени провожу, тоже всегда некогда. Но очень надеюсь, что скоро мы все вернемся к привычному ритму жизни".

Депутат АКЗС Юрий Астанчик говорит, что даже дома весь сконцентрирован на работе:

"Я внимательно слежу за экономической и политической ситуацией, мониторю законодательство, общаюсь с избирателями – вопросов очень много. Мы, депутаты АКЗС, установили программу для работы и теперь можем совершенно спокойно общаться и обсуждать вопросы, не вставая из-за компьютера. Но заниматься чем-то еще – посвятить себя доделкам, ремонтам как-то нет настроения. Эта проблема с коронавирусом даже аппетит отбивает. Но обязательно всей семьей делаем регулярную зарядку. И по вечерам играем в настольные игры. А еще мы с дочерью рисуем".

Депутат БГД Иван Огнев ведет дневник самоизоляции: