Поднимет до потолка. Сибирская компания поможет навести порядок на складе

"Адванта-М Сибирь" предлагает профессиональное складское оборудование. Специалисты компании помогут выбрать как самую простую, стандартную технику для работы с грузами, так и высокопроизводительную.

Ассортимент компании начинается с ручных гидравлических тележек. Их часто можно увидеть в супермаркетах. Такая платформа позволяет вручную перевозить поддоны и легко маневрировать. Для тяжёлых грузов предусмотрены самоходные тележки. Они похожи на ручные, но имеют встроенные двигатели, чтобы облегчить управление для рабочего. В отличие от полностью ручной, такая техника способна поднимать и транспортировать грузы весом в несколько тонн.

Для подъёма поддонов с грузом на несколько метров "Адванта-М Сибирь" предлагает штабелёры. Они также бывают ручными и моторизованными. В зависимости от формата аппарата, мощности его двигателя, растёт и грузоподъемность.

Для самых сложных задач на крупных складах используют ричтраки. Это компактные и манёвренные самоходные машины. Ричтрак способен перевозить грузы до трёх с половиной тонн. Этот вес машина может поднять на высоту до 12 метров. Вдобавок к этому ричтраки быстрые, по складу они могут двигаться со скоростью до 14 километров в час.

Также "Адванта-М Сибирь" продаёт лифт-платформы. Это передвижные подъемные площадки, на которых работают люди. Такой аппарат поднимает человека на разные высоты, чтобы он мог провести необходимые операции. Лифт-платформы также бывают ручными или самоходными.

Перед покупкой оборудования специалисты компании предлагают проконсультироваться. Складские помещения разные, поэтому нужно выбрать ту технику, которая будет достаточно манёвренная и сможет брать конкретные грузы.