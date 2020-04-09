Фитнес смотрят как блокбастер: "Ростелеком" увеличил бесплатный ТВ-контент в два раза

Компания "Ростелеком" в два раза увеличила количество бесплатных программ и передач на видеосервесе Wink. Коллекция пополнилась видео для саморазвития и обучения: фитнес-тренировками, кулинарными курсами, уроками школьной программы, видеопутешествиями и экскурсиями, спектаклями, передачами о музеях и концертами. В "Ростелекоме" отметили, что спрос на образовательный и развивающий контент вырос более чем 10 раз по сравнению с прошлым месяцем.

"Wink трансформируется из онлайн-кинотеатра в настоящий центр впечатлений и развития для всей семьи. Мы увеличили бесплатную коллекцию полезного и познавательного контента для всех возрастов. В результате в первой половине дня больше всего люди смотрят материалы о фитнесе и школьные уроки", – отметила вице-президент по работе с массовым сегментом "Ростелекома" Диана Самошкина.

По ее словам, вечером россияне отдают предпочтение концертам и познавательным передачам. Кроме того, спрос на развивающий контент растет так быстро, что, например, совокупные просмотры фитнес-занятий сравнялись с блокбастерами – более 100 тысяч в день.

"Причем динамика только нарастает. Вечерний досуг мы предлагаем украсить трансляциями живых концертов. Например, 3 апреля Wink показал онлайн-концерт группы "Ария", который в это время вошел в топ-5 по ТВ-смотрению", – добавила Диана Самошкина.

Видеосервис Wink еще 16 марта открыл бесплатный доступ к большой коллекции отечественных и зарубежных фильмов, сериалов, детского развлекательного и образовательного контента. Всего более пяти тысяч наименований могут смотреть действующие и новые подписчики Wink без оплаты.

Бесплатно в Wink доступны пять лучших телеканалов о культуре и искусстве (Mezzo, Mezzo live HD, "Театр", Museum). Не выходя из дома есть возможность посетить концерты классической музыки и спектакли в самых известных оперных домах мира, увидеть нашумевшие российские театральные постановки, выступления рок- и поп-звезд, побывать в лучших музеях мира.

Контент без оплаты доступен всем подписчикам видеосервиса Wink без оформления подписки в разделе "Моя коллекция" до конца апреля.