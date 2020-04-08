Все обоснованно. УФАС признало "законными" лимоны по 450 рублей в Алтайском крае

Житель Барнаула заметил в одном из магазинов города, что цена лимонов достигла 450 рублей за килограмм. Произошло это после того, как в Сети появилась информация об их "чудесных" свойствах в борьбе с коронавирусом.
Барнаулец возмутился дороговизной цитрусовых и обратился в УФАС. Ответ ведомства опубликовали в сообществе Barnaul22.
В антимонопольной службе пояснили, что предприниматели самостоятельно формируют цены на продукцию, исходя из затрат на закупку, поставку и хранение. Кроме того, российский рынок фруктов зависит от поставок, в первую очередь, из Азии, а значит, изменение цен может быть вызвано ограничениями на перевозки, повышенным спросом и курсом валют.
В итоге УФАС признало рост стоимости лимонов законным. В ведомстве отметили, что цены стабилизируются после того, как поставки начнут восстанавливаться.
Комментарии
Разгул спекулянтов в государстве поощряющем спекуляции.
позор!
8.04.2020 16:53
- гость -
Вырасти лимоны сам на окошке.
отдел фрукты/овощи в магазине Вкусная жизнь (перекресток Молодежка - Красноармейский)
Лимоны по 600 р. !!!! тоже обоснованно?
В Магните крупные лимоны по 199р. Был полчаса назад там.
Вместе с розаделами пусть засунут себе это лекарство в(на)...выгребную яму!
Болгарии Газпром снизил цену на газ на 40%, в России подняли на 3%.
Есть ли здесь логика?
И это ФсьО согласовано с ФАСом.
тов.Поспелов! Вы там совсем мышей не ловите? Тепло сидеть на одном месте лет 20ть , а?
"Кому война , кому мать родна "
ФАС в сговоре со спекулянтами. Зачем нам такая ФАС, если всем кроме нее понятно, что лимоны не могут ни при каких условиях стоить 450 руб?
8.04.2020 17:26
- гость -
Болгария согласована с ФАСом?
"Болгария зарегистрировала Balkan Gas Hub EAD - компанию-оператора первого газового хаба в стране"