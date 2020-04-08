Все обоснованно. УФАС признало "законными" лимоны по 450 рублей в Алтайском крае

Житель Барнаула заметил в одном из магазинов города, что цена лимонов достигла 450 рублей за килограмм. Произошло это после того, как в Сети появилась информация об их "чудесных" свойствах в борьбе с коронавирусом.

Барнаулец возмутился дороговизной цитрусовых и обратился в УФАС. Ответ ведомства опубликовали в сообществе Barnaul22.

В антимонопольной службе пояснили, что предприниматели самостоятельно формируют цены на продукцию, исходя из затрат на закупку, поставку и хранение. Кроме того, российский рынок фруктов зависит от поставок, в первую очередь, из Азии, а значит, изменение цен может быть вызвано ограничениями на перевозки, повышенным спросом и курсом валют.

В итоге УФАС признало рост стоимости лимонов законным. В ведомстве отметили, что цены стабилизируются после того, как поставки начнут восстанавливаться.