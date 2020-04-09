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Алтайский пухляш показал, каким он был до того, как стал знаменитым

, ИА "Амител"
Дмитрий Красилов заявил, что никогда не стеснялся своей полноты

Дмитрий Красилов, "пухляш" (как прозвали его пользователи Сети) из клипа Little Big "Uno" показал, каким он был до того, как стал популярным. Об этом сообщает "Папарацци".

Танцор рассказал, что никогда не комплексовал из-за лишнего веса и пользовался спросом у девушек.  Танцами он занимался всю свою жизнь — начинал в детском эстрадном коллективе, а после продолжил изучать современные направления, вроде джаза и контемпорари. В 2017 году он даже попробовал свои силы в шоу "Танцы", но жюри не пропустило его дальше второго тура.

По словам Красилова, он не до конца верит в свою внезапную популярность и не понимает, почему она все ещё растет. Однако он этому рад.

Как ранее сообщал amic.ru, Дмитрий Красилов родился в Заринске. Он станцевал в клипе Little Big "Uno", с которым коллектив должен был поехать на Евровидение-2020. Изначально коллектив не собирался брать с собой Красилова, но после волны поддержки и петиции на Change.org, "Little Big" изменили свое решение.

Однако из-за пандемии "Евровидение" в этом году отменили. Но популярность танцора не идет на спад — он снялся в рекламе Adidas, презентовал свой обучающий проект и принял участие в шоу "Вечерний Ургант".

  

 

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

9.04.2020 07:45
- гость -

на первой фотке темненькая норм

9.04.2020 07:59
- гость -

Уже в каждом утюге этот Тухляш

9.04.2020 07:59
- гость -

Че носитесь с этим Плохишом. Никому он не нужен

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