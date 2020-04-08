Половина россиян не верит официальной статистике по коронавирусу в стране

Порядка половины россиян не верят официальной статистике по коронавирусу в стране, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на опрос о реакции россиян на пандемию и ее влиянии на их жизнь, проведенный Институтом государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ.

Опрос провели 4 и 5 апреля и сравнили его по некоторым параметрам с исследованием 18-19 марта. Так, средняя оценка опасности COVID-19 по мнению россиян выросла с 5,41 балла до 5,94 балла из 10.

Почти в три раза больше стало тех, кто столкнулся с экономическими трудностями из-за пандемии. Если в марте 59% респондентов заявляли, что их доходы остаются на прежнем уровне, то в апрельском опросе аналогичный ответ дали только 22%. При этом треть (32%) опрошенных говорят о существенном снижении доходов, а почти четверть (24%) – что полностью их лишились.

Половина участников исследования заявили, что не доверяют официальным данным о зараженных и умерших с COVID-19. 30% из них назвали цифры сильно заниженными, а 20% – недостоверными лишь незначительно.

При этом правдоподобность официальной статистики отметили 12% россиян, а 6% и вовсе посчитали ее завышенной.