Порядка половины россиян не верят официальной статистике по коронавирусу в стране, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на опрос о реакции россиян на пандемию и ее влиянии на их жизнь, проведенный Институтом государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ.
Опрос провели 4 и 5 апреля и сравнили его по некоторым параметрам с исследованием 18-19 марта. Так, средняя оценка опасности COVID-19 по мнению россиян выросла с 5,41 балла до 5,94 балла из 10.
Почти в три раза больше стало тех, кто столкнулся с экономическими трудностями из-за пандемии. Если в марте 59% респондентов заявляли, что их доходы остаются на прежнем уровне, то в апрельском опросе аналогичный ответ дали только 22%. При этом треть (32%) опрошенных говорят о существенном снижении доходов, а почти четверть (24%) – что полностью их лишились.
Половина участников исследования заявили, что не доверяют официальным данным о зараженных и умерших с COVID-19. 30% из них назвали цифры сильно заниженными, а 20% – недостоверными лишь незначительно.
При этом правдоподобность официальной статистики отметили 12% россиян, а 6% и вовсе посчитали ее завышенной.
Комментарии
Половина россиян не верит официальной статистике по коронавирусу в стране
Причем одна половина считает, что все врут, никакой угрозы нет, другая считает, все врут, угроза больше, чем ее показывают
Причем одна половина считает, что все врут, никакой угрозы нет, другая считает, все врут, угроза больше, чем ее показывают
Тогда если истина посередине, она совпадает с официальной статистикой
30% из них назвали цифры сильно заниженными
Поэтому надо идти на работу
Как можно верить тем, кто постоянно нас обманывает, а проконтролировать власть мы не можем - в ответ или фейк или руки за спину...
Вот что пишет журналист М.Шевченко - 10 дней у меня температура. За эти 10 дней я всё понял про здравоохранение в Российской Федерации. Сдать тест на коронавирус, могу вам сказать, сложнее, чем задать Путину вопрос на прямой линии. То есть это надо пробиваться к этим тестам. Вас постоянно отфутболивают. В итоге я сдал тест. Просто я как законопослушный гражданин, когда у меня поднялась температура, сразу позвонил в скорую помощь. Меня стали отговаривать: «Зачем это вам надо? У вас ОРВИ, ОРЗ. Участковый справится».
Пришел участковый на следующий день. Это было прошлый вторник. Сказала: «Ну да, скорей всего, ОРЗ. Скоро всё пройдет». Потому уже, когда 5-й день была температура 39, я уже вызывал скорую и уже, наконец-то, мне удалось сделать тест, — ни ответа ни привета об этом тесте так и не поступило, вы не поверите, ни позитивного, не негативного. 72 часа прошло хвалебные собянинские.
Бог, сказал, не верь тому, кто единожды солгал. А сколько уже лет нам врут в обещаниях и несчастьях? Я верю Богу, но не нашему небожителю.
8.04.2020 17:42
- гость -
Твой Шевченко сам шастал по инфекционным больницам, а потом выкладывал на Эхе и ЖЖ гнилые статьи, что Россия мол не готова к эпидемии. Теперь еще лечить его эти самые врачи, на которых он месяц собирал компроматы.
"Теперь еще лечить его эти самые врачи, на которых он месяц собирал компроматы".
Это даже не жертва ЕГЭ, шпиЁн пропиндосовский?!
Одна половина, которая хочет работать, говорит, что все врут, никакой угрозы нет, другие, типа, Шевченко, считаю, что власти врут, угроза больше, чем ее показывают, никто зараженный не выявляет. Тут не понятно, что врут власти, что есть угроза или что ее нет?
8.04.2020 17:49
- гость -
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-гость- ты чё, злопыхательствуешь? Что, Россия готова к эпидемии?
Шевченко подозревает, что заболевших больше, чем показывают, а у нас большинство работает, тут вам не Москва
Ну Алтайский край с эпидемией разобрался, большинство вышло на работу
Твой Шевченко сам шастал по инфекционным больницам, а потом выкладывал на Эхе и ЖЖ гнилые статьи, что Россия мол не готова к эпидемии. Теперь еще лечить его эти самые врачи, на которых он месяц собирал компроматы.
Ну Россия действительно не готова к эпидемии. А компромат не на врачей, а на чинушат, которые в очередной раз всё профукали. Вы случаем не из чинушат будете? Больно ловко понятия подменяете.
8.04.2020 17:57
гость
Что, Россия готова к эпидемии?
Готова. А то, что москвичи не могут собраться и выполнять предписания властей - это их вопрос. Будут больше болеть.
8.04.2020 18:01
гость
Ну Алтайский край с эпидемией разобрался, большинство вышло на работу
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Беларусский Батька, в отличие от нашего не прячется в бункере и не шастает в оранжевом скафандре, а работает открыто, как и его страна, кто заболел того быстро в больницу, не зависимо, это коронавирус или другая болезнь.
8.04.2020 18:02
- гость -
8.04.2020 17:57
гость
Что, Россия готова к эпидемии?
Готова.
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-гость-, ты продолжаешь биться рогами в новые ворота?
Статистика-продажная девка буржуазии (В.И.Ленин)
Кибернетика-продажная девка империализма.(с)
Генетика-продажная девка империализма.(с)
В данном случае гораздо точнее,и актуальнее.