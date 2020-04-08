Замглавы Минпромторга РФ исключен из "Единой России" за дебош в аэропорту

Депутат "Единой России", заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии за дебош, который он устроил в аэропорту Ижевска 5 апреля.
Чиновнику несколько раз пришлось пройти через рамку металлодетектора, после чего сотрудники аэропорта сообщили, что в связи с распространением коронавируса пассажиры могут попасть внутрь воздушной гавани только при наличии электронного или бумажного билета. Это возмутило Овсянникова, и, по словам очевидцев, он начал повышать голос и ругаться матом. Сам чиновник объяснил, что счел действия сотрудников служб авиационной безопасности "перегибом палки".
8 апреля депутата исключили из "Единой России" за "совершение действий, дискредитирующих партию". Документ подписал секретарь генерального совета А.А. Турчак.
Видео: Пятый канал
Комментарии
Матом ругаться? Депутат "Единой России", заместитель главы Минпромторга?
Что за отброс общества?
Я же правильно понял, что господин чиновник не одобряет положения нормативных актов, принятых Правительством РФ (т.е. его непосредственным работодателем)... Так его не из партии надо переть... причем здесь партия.... Его с работы надо гнать...Он саботирует деятельность органов власти (Правительства)...
Обидели барина.