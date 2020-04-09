От часовни до "Гринвича". Как алтайский бизнесмен украшает фасады по всей России

Руководитель компании "Мультифасад" Глеб Юрьев уже более 10 лет развивает бизнес, построенный на собственном уникальном производстве. Государство активно поддерживает предпринимателей, вводя специальные льготные программы. Буквально на днях Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства стал бесплатно сертифицировать продукцию и обучать работе с тендерами. Глеб Юрьев в программе "Тема дня" на радио "Эхо Москвы" рассказал о том, как построить бизнес на экологичном шифере, чем строительство церквей отличается от строительства торговых центров и как на непростом бизнес-пути ему помогает Алтайский фонд МСП.

– Как давно вы в бизнесе? С чего начинали?

– Начинал примерно десять лет назад. Мы с партнером окончили университет и решили заниматься бизнесом. Выбрали два направления. Первое – разработали технологию по производству шифера полимерпесчаного, запатентовали его состав и способ производства. Занимались этим в течение примерно семи лет. Второе направление – производство декоративных фасадных элементов. Сейчас мы развиваем именно его, а от шифера пришлось отказаться.

– А с партнером вы по-прежнему вместе, рука об руку?

– Да, конечно. Это мой друг, Юра Акопян, мы с ним не разлей вода, можно сказать.

– А какую специальность вы получили?

– Менеджмент организаций. Да, не строительное направление. Все спрашивают, а как вы тогда дошли до этого, как придумали? Ну вот так получилось. Такой склад ума.

– То есть инженерный склад ума?

– Да, и немного строительного.

– Но шифер производят очень давно. Почему понадобился патент?

– Наш шифер был действительно инновационный. Во-первых, очень прочный материал – не ломался, не крошился. Это первый его плюс. Второй – мы производили его из вторсырья: стретч-пленки, ПНД, ПВД. Брали отходы и добавляли туда песок и краситель. Шифер действительно получался крепкий. Даже снимали ролики, как КамАЗ проезжает по листу, и он остается целым.

– Удивительно. И экологию улучшаем таким образом...



– Материал собирали с организаций, которые занимаются продуктами: "Мария-Ра", "Холидей", "Аникс"… Примерно 10-15 компаний.

– Вы помогали им утилизировать отходы.



– Конечно. Раньше они эти отходы сжигали, а мы приезжали и у них покупали.

– Хорошее дело, потому что сжигать это все вредно, мы же дышим этим. Но почему направление закрыли?

– По одной простой причине: когда случился кризис, пленка, которую мы использовали в производстве, вдвое увеличилась в цене – и у нас в крае, и в Новосибирской области. Поэтому производство пришлось продать нашим партнерам в Красноярске. Они до сих пор работают.

– Удачно продали? Довольны продажей?

– Можно так сказать, да. Ребята развивают, занимают призовые места. Отдали им все патенты и они, в общем, счастливы. Еще минус, что у нас, по сравнению с Красноярском, электричество стоит дорого. А производство было энергозатратное. Поэтому они могут производить в Красноярске и везти к нам на Алтай продавать, получается даже дешевле, чем если бы производили здесь. Транспорт не "съедает" эти все расходы.

– Но так как ваш "инженерный ум" не спит, вы придумали новый материал, и для производства нужен был кредит, верно?

– Верно. Но этот материал придумали не мы. Он используется давно, 10-15 лет уже точно, но на Алтае его никто еще не внедрял и здесь он пока не пользуется особой популярностью.

– Давайте его назовем

– Стеклофибробетон.

– А чем он отличается от других подобных материалов? Чем он уникален?

– Стеклофибробетон – это модель бетона, которая в готовом изделии очень легка и очень прочна.

– То есть он легче обычного бетона и при этом более прочный?

– Да, и он эластичный. Это тонкий бетон с добавлением фибры. Фибра – это специальный соединитель, который дает материалу эластичность. Бетонную плиту мы не сможем на фасаде приподнять или опустить вправо или влево, а стеклофибробетон более гибкий.

– А по цене?

– По сравнению с аналогами он дороже, но и долговечнее.

– На что вам понадобился кредит, когда вы продали патент на шифер и начали производить новый материал?

– Кредит понадобился на покупку оборудования. Мы оформили заявку на пять миллионов рублей сроком на три года. Процентную ставку просчитали в 6,25% годовых. Можно было оформить и под меньший процент, если бы организация находилась где-то в районах края. У нас юридический адрес в Барнауле, поэтому ставка была 6,25%. При оформлении я встречал предпринимателей из районов, им дали кредит под 5%. Это, конечно, сказочная ставка.

– Да, если ипотеку сейчас оформляют, несмотря на то, что ставки падают, под 8, 9, 10%, а тут на развитие бизнеса такие привлекательные ставки. Где такие ставки у нас есть? Это Алтайский фонд микрозаймов, который меняет название и скоро будет называться "Фонд финансирования малого предпринимательства". Вообще, слово "микрозаем" обычно отпугивает людей. Вас не оттолкнуло?

– Нет, я в этом фонде оформляю уже второй заем. Первый брали в 2015 году. Конечно, тогда, когда знакомые мне сказали съездить в Алтайский фонд микрозаймов, меня насторожило.

– Подумали, что это, наверное, 200% в день, да? Сразу приходит на ум образ каких-то совершенно нереальных процентов...

– Да. И для меня, как для простого человека с улицы, слово "микро" означало бы 200 рублей, 500, ну может быть 2-3 тысячи, максимум 15... Но не пять миллионов, это уже не "микро", это сумма существенная для предпринимателя.

– Да, хорошо, что название меняется. Еще раз повторю, фонд будет называться "Фонд финансирования малого предпринимательства". Если бизнес находится в селе, заем можно взять под 5%. А у вас получилось чуть более 6%.

– Да, 6,25%, если быть точнее.

– Сейчас для предпринимателей, которые тоже захотят обратиться, проговорю, что фонд находится на Мало-Тобольской, 19. На сайте есть калькулятор, где можно просчитать процентную ставку.

Итак, вы получили пять миллионов. На какой стадии нового проекта вы сейчас находитесь?

– Уже оплатили оборудование, ждем доставки.

– Еще производство само не начали?

– Идет подготовка.

– Сколько вы планируете производить этого инновационного материала?

– Точной цифры вам сказать не могу, но заявки уже есть. Мы разместили на нашем сайте каталог, анонс, заказы уже поступают. Мы все просчитываем, люди уже готовы заключать договоры, но пока оборудование не пришло, мы не можем.

– Когда стартует производство по вашим планам?

– Мы планируем начать в апреле. Помещение подготовлено, закуплены необходимые материалы. Привезли фибру, ждем оборудование.

– Насколько я знаю, вы не только производите, но и сами занимаетесь их монтажом, верно? Расскажите об этом направлении вашей работы.

– Специалисты выезжают на объект, также просчитывают стоимость, материалы, договариваемся с заказчиком о сроке исполнения, о цене, параллельно занимаемся просчетом стоимости монтажа. Есть объекты, на которых требуется демонтаж, тоже это просчитываем. Все организовываем, считаем логистику, приезжаем, монтируем. Все, заказчик доволен.

– Я знаю, что вы работали на крупных проектах. Давайте их назовем.

– В Барнауле осуществляли монтаж фасада театра кукол "Сказка" – начиная от производства и заканчивая монтажом. Еще жилищные комплексы "Антон Палыч", "Собрание", здание Центробанка на пересечении Молодежной и Социалистического, часовня на горе, входная группа стадиона "Динамо". Можно вспомнить 15-20 объектов.

– Я знаю, что вы еще работали в Казани и в Екатеринбурге. Так ли это?

– Да, в Екатеринбурге выполнили два масштабных проекта: торговые центры "Гринвич" и "Пассаж". Сделали монтаж, с заказчиком продолжаем сотрудничество.

– То есть то, как выглядят объекты – ваша заслуга?

– Да, это лицо объекта. Как говорится, встречают по одежке.

– Очень приятно, что наши алтайские предприниматели участвуют в улучшении облика таких городов, как Екатеринбург и Казань. Кстати про Казань, что там?

– В Казани тоже было порядка семи объектов. Один закончен в 2019 году, остальные – в 2020. Заказчик доволен. Там тоже торговые центры, были и часовни, церковь, гостиницы. А в Краснодаре два-три года назад мы открыли второе производство. В Сибири тепла мало, рабочий сезон – максимум полгода. А на юге погода позволяет монтировать буквально круглосуточно.

– Да, в -40, наверное, тяжело монтировать фасады... А у вас есть истории, когда в таких условиях было очень нужно сдать объект?

– Да, в Екатеринбурге было -38 градусов. Мы утепляли ребят, как могли. Ставили тепляки: загораживали пленкой, чтобы воздух холодный не проходил, и ставили тепловые пушки. Нагревали пространство.

– Никто из рабочих не простудился?

– Простудился.

– Вылечили?

– Вылечили, конечно! Все в строю!

– А в Краснодаре вы занимаетесь тем же?

– Там мы тоже производим фасадные элементы, но не из стеклофибробетона, а из пенопласта с полимерцементным покрытием. Это более легкий материал. Занимаемся им уже около 10 лет.

– Вы назвали несколько церквей. Есть ли какая-то особенность для строительных компаний именно для работы с церковными объектами?

– Особенностей нет, потому что никакой специальной лицензии не требуется, проблем с ними нет. Единственное, всегда закладываю маржу меньше чем на другие объекты. Потому что такой объект. Как-то хочется и людям приятное сделать, и понимаешь, что не всегда церкви строят на свои средства, иногда их привлекают, и это деньги обычных людей, таких же как и мы. Специфика цены.

– Я слышала, подбирают специально рабочих верующих, чтобы не матерились, не выпивали...

– Не сталкивался.

– А приходилось как-то работать с поведением своей бригады?

– У нас никто не отличается скверными словами или алкогольной зависимостью, ребята все спортивные, никаких проблем с ними нет.

– Поэтому хоть церковь, хоть торговый центр, хоть минус сорок...

– Хоть минус двести!

– А были еще такие экстремальные истории, как с "-38"?

– Была история похожая, но в плюс. Мы в 2018 году делали гранд-отель "Сухум" в городе Сухум. Температура была далеко за плюс 30, было очень сложно работать.

– А там как справлялись? Ставили кондиционеры под пленку?

– Нет, там просто терпели. Ребята молодцы.

– Вы возите свою бригаду или набираете команду на местах?

– Возим свою. У нас несколько бригад. Самая большая – 18 человек. Приезжают на объект, расселяются, закупают материал, монтируют. Заказчики довольны.

– Можно сказать – герои!

– Да, можно и так сказать, своего рода герои. Высотники.

– Возвращаясь к теме кредитования. Вы воспользовались услугами Алтайского фонда микрозаймов не в первый раз. Расскажите о своем опыте сотрудничества, что было сложно, а что – комфортно и легко?

– Начну с плюсов. Все, кто работает в АФМ, знают свое дело и всегда стремятся помочь. Минус – процесс занимает определенное время. В этот раз я потратил две-три недели. Нужно заказать одну справку, потом другую, найти бумаги, представить бизнес-план… Нужно этим заниматься, что-то корректировать. Справка с налоговой, например, действует определенный промежуток времени. Хотя я считаю, что государственное учреждение может в свободном доступе запросить все, что им нужно у налоговой, у Пенсионного фонда, у страховой…

– То есть можно было бы сделать процедуру проще?

– Конечно, много документов требуется. Но оно того стоит, потому что ставка действительно выгодная. Ни в одном банке под такой процент кредит взять невозможно. Из опыта скажу, если получается 16-18%, это уже хорошо. То есть в АФМ ставка ниже в несколько раз. При этом никаких тайных комиссий, ничего дополнительно не обязывают оформлять.

– А с Алтайским фондом МСП сотрудничали?

– Нет, не было такого опыта.

– Может какой-то господдержки вам не хватает, чего-то хочется, требуется?

– Любой предприниматель прежде всего рассчитывает на себя. Но если есть возможность воспользоваться поддержкой, мы, конечно же, не откажемся.

– Какие у вас еще планы на ближайшее время?

– Пока больше ничего не планируем. Освоить это направление, продвигать его. Постараемся несколько объектов сделать в Барнауле, но пока назвать их не можем.

– Уточню, что есть возможность кредитоваться и под 3%, если предприятие находится в моногородах, таких как Заринск, Новоалтайск, Яровое и Степное Озеро. Получается, что для бизнеса на разных территориях существуют разные льготные процентные ставки. Напомню адрес Алтайского фонда микрозаймов – он находится на Мало-Тобольской, 19, а на сайте есть калькулятор, где можно просчитать процентную ставку.

Наше время эфира подходит к концу, по традиции прошу вас продолжить фразу "Мой бизнес – это..."

– Мой бизнес – это моя жизнь, мой бизнес – это мое будущее, мой бизнес – это есть я.

– Что бы вы могли пожелать себе в развитии вашего бизнеса?

– Я пожелал бы себе удачи.

– Желаю успехов в вашем высокотехнологичном творчестве. А всем нашим слушателям напомню, что более подробную информацию о центре "Мой бизнес" и о том, какую поддержку оказывает Алтайский фонд МСП, можно получить в городе Барнауле на ул. Мало-Тобольской, 19, и на портале мойбизнес22.рф.

Алтайский фонд МСП

г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19

Тел.: 8 800 222 8322

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