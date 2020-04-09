Ученые рассказали, каким способом можно избежать детского ожирения

Согласно новому исследованию, раннее засыпание и соблюдение режима сна может помочь снизить риск ожирения у детей. Об этом сообщает Glas.ru со ссылкой на журнал Acta Paediatrica.

Ученые наблюдали 1258 австралийских детей, представляющих коренные народы. Средний возраст наблюдаемых составил 6 лет. Исследования показали, что те дети, которые ложились позже своих сверстников в течение длительного времени, набирали лишний вес.

Кроме того, ученые заметили и важность продолжительности сна — чем дольше ребенок спит, тем ниже риск развития ожирений. Автор исследования Ягут Фатим согласился, что уложить детей спать рано очень сложно, но родители и опекуны должны понимать, что это может уберечь детей от лишнего веса.