Как самоизолировалась алтайская культура. Видео

Алтайские власти 8 апреля провели очередную пресс-конференцию в уже традиционном для условий самоизоляции формате – онлайн. На этот раз на вопросы журналистов отвечала глава регионального министерства культуры Елена Безрукова.

Основные тезисы:

В настоящее время подготовка любых массовых мероприятий не осуществляется. В том числе и к Дню Победы.

Акция "Бессмертный полк", возможно, пройдет в онлайн-формате.

Работники культуры получат ту часть заработной платы, которую гарантирует бюджет. Внебюджетные надбавки брать неоткуда (например, за проданные билеты).

Краевые Дельфийские игры, Библиотечную ночь и Музейную ночь отменят или перенесут. Шукшинский фестиваль и Фестиваль Роберта Рождественского провести в полном масштабе будет невозможно.

Строительство театра кукол "Сказка" может затянуться из-за финансовой необеспеченности процессов.

Из-за ограничений алтайские театральные и концертные площадки за март потеряли около семи миллионов рублей, музеи – около полумиллиона.

Публикуем полную видеоверсию онлайн-конференции.