Импорт имбиря в Россию подскочил в 12 раз

Импорт свежего имбиря в Россию с 1 по 6 апреля увеличился в 12 раз по отношению к аналогичному периоду прошлого года, чеснока – в два раза, следует из сообщения Россельхознадзора.

"С 1 по 6 апреля 2020 года в Россию ввезли 2,4 тыс. тонн свежего имбиря, что в 12 раз превышает объем ввоза за аналогичный период прошлого года (203 т) и составляет 84% от объема импорта продукта за предыдущие три месяца", – сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что после введения в стране режима всеобщей самоизоляции ввоз в страну свежего чеснока вырос более чем в два раза – 2,5 тыс. тонн против 1,2 тыс. тонн за аналогичный период 2019 года.

Как сообщал amic.ru, УФАС признало "законными" лимоны по 450 рублей в Алтайском крае. В антимонопольной службе отметили, что предприниматели самостоятельно формируют цены на продукцию, исходя из затрат на закупку, поставку и хранение. Кроме того, российский рынок фруктов зависит от поставок, в первую очередь, из Азии, а значит, изменение цен может быть вызвано ограничениями на перевозки, повышенным спросом и курсом валют.