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Весна и маски. Фоторепортаж с улиц Барнаула, который стал похож на игру S.T.A.L.K.E.R

, ИА "Амител"
Весна 2020 не похожа на все другие в нашем городе

А по городу шагает не только коварный коронавирус. В Барнаул ворвалась свежая, душистая весна. Увы, несмотря на указ о соблюдении самоизоляции, у многих нет сил сидеть дома. Горожане выходят на улицу подышать свежим воздухом, подставить лица ласковым лучам, полюбоваться ледоходом на Оби. На пустынных улицах стало заметно больше людей, но на каждом втором – маска, а каждый третий надевает медицинские перчатки в надежде предотвратить заражение. Почти как в игре S.T.A.L.K.E.R. И все же жизнь в городе не замерла. Это вы можете видеть в фоторепортаже amic.ru. Но все-таки мы призываем вас: останьтесь дома. Только так мы сможем замедлить распространение вируса. И именно от нас всех сейчас зависит, когда город вернется к нормальной жизни.

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Автор:
Вячеслав Мельников Фотокореспондент +7-913-024-77-27

Комментарии

9.04.2020 11:20
амоним

Курсант полиции красивая, киньте ссылку)

9.04.2020 11:23
- гость -

Курсант полиции правда красива. Впервые вижу такую красотку в форме. А парень в противогазе хайпует

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