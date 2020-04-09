Стань супергероем. Как провести выходные после самоизоляции

Квесты в Барнауле стали таким же популярным развлечением, как походы в кино или кафе. Сейчас в городе открыли множество подобных мест. Барнаульцев погружают в ужасы, приключения и детективы. Участники могут выбрать самостоятельный режим игры или включить в действие актера. Сюжеты отправляют людей в космос, делают из них супершпионов или супергероев, которым приходится спасать мир и самих себя.

Квесты в Барнауле разыгрывают командами от двух до шести участников. Эти люди попадают в смоделированную ловушку с качественными декорациями. В помещении скрываются загадки, а участникам приходится решать головоломки. Людям нужно активно искать решение проблем, потому что время ограничено и нужно успеть "спастись". Выбраться можно используя подручные предметы. Участники на ходу собирают разные механизмы, ищут им применение и открывают тайные двери. При этом атмосфера квеста может быть спокойной и неторопливой. Но если участники любят ужасы, они их получат.

Изначально новое развлечение было популярно у взрослых и ребят от 14 лет. Но теперь организаторы разработали квесты для детей в Барнауле. Ведь это игра, где взаимодействуют сразу несколько участников. Услуга стала популярна для детей в дни рождения. Сейчас появились квесты для ребят младше шести лет – малыши становятся героями историй из книг или фильмов. Чтобы справиться с заданием и выбраться, им нужно отгадывать загадки и проходить миссии.

Напомним, первый квест в Барнауле испытали в 2014 году. Идею решили опробовать энтузиасты, которые потом открыли компанию "Взаперти".