Черная смерть. Алтайский историк об эпидемиях чумы и как ее побеждали в Средневековье

Мир переживает крупнейшую эпидемию за многие десятилетия. В последний раз подобный размах был в начале ХХ века, когда 70% населения планеты переболело гриппом "испанкой". Тогда вирус унес жизни более 100 миллионов человек. О том, как человечество боролось с чумой, холерой и оспой в разные века amic.ru рассказал доцент кафедры всеобщей истории и международных отношений Института истории и международных отношений АлтГУ Вячеслав Козулин.

– По какому сценарию развивается пандемия коронавируса? Похож ли он на другие известные эпидемии, которые переживало человечество?

– Преувеличивать, как и преуменьшать опасность коронавируса, я бы не стал. Единственный пример подобной пандемии гриппа был в конце Первой мировой войны – испанский грипп. Но это было гораздо страшнее. Сейчас это просто тяжелая форма ОРВИ. Паника связана с количеством больных, которых с каждым днем становится все больше. Не всем хватает медикаментов и аппаратов ИВЛ. У коронавируса высокая скорость распространения. Но все равно это не идет ни в какое сравнение с любой эпидемией чумы, холеры, тифа в Средневековье. Просто ценность человеческой жизни после Второй мировой войны выросла, и люди не могут позволить себе вымирать, как это было во время средневековой чумы. Принимаются совершенно правильные меры безопасности во всем мире, чтобы замедлить продвижение эпидемии. Пока же, действительно, все это напоминает испанский грипп начала прошлого века.

– Вы говорите про знаменитую "испанку", которая унесла жизни 100 миллионов человек. Это 5% от населения Земли. А как удалось победить этот грипп?

– Совершенно разные истории. Тогда вообще не было речи о создании ИВЛ. Не было элементарно даже антибиотиков, пенициллина. Сегодня медицина в разы лучше, чем тогда. У нас сейчас опыта борьбы с эпидемиями больше. Особенно после Второй мировой войны, как были изобретены многие антибиотики. Нашим врачам просто нужно учиться на ошибках коллег из Средних веков. Тогда вообще была сплошная антисанитария. К сожалению, даже сейчас многие халатно относятся к тому, что происходит. Иногда выхожу на улицу и наблюдаю, как в Барнауле люди ходят без масок. Может, это русский авось. Люди не придают значения эпидемии, а нужно меньше контактировать друг с другом.

– Когда человечество по-настоящему пережило первую большую эпидемию?

– Надо определиться с терминами эпидемия и пандемия. Эпидемия – это инфекция, распространяющаяся более локально. Она охватывает в пределах 5% населения территории. Пандемия – заболевание, которое распространяется гораздо быстрее и не на одну страну. Иногда на целые континенты. Демо – народ, а пандемия отсюда буквально – всенародное распространение. Могу сказать, что пандемий не так много было за историю человечества. Думаю, вы сами можете легко их посчитать. Это, прежде всего, чума, которая была еще в древности. Самые первые ее упоминания есть в Библии. От этой чумы тогда умерла большая часть населения планеты. В какой-то момент она просто перестала распространяться. Потому что носителей стало меньше – целые города вымирали. Побороть ее не удалось до изобретения вакцины от чумы в конце XIX века.

Среди других известных пандемий – Юстинианова чума. Болезнь взяла старт в дельте Нила. Из пораженного чумой Египта в Константинополь на кораблях с пшеницей приплыли переносчики заболевания – крысы и блохи. В Европе погибло, по разным данным, от 25 до 50 миллионов человек. Были также эпидемии холеры, малярии, черной оспы, которую удалось намного раньше побороть. Пожалуй, очень важное влияние имела эпидемия чумы, которую называют "Черная смерть". Из-за болезни вымерла половина населения Италии, жертвами заболевания стали каждые девять из десяти жителей Лондона и более миллиона – Германии. Всего Европа потеряла около трети населения. Эта эпидемия привела к колоссальным потерям, однако после ее окончания произошел коренной перелом в экономике и сознании европейцев: ускорились демократизация общественной жизни и переход к рыночным отношениям. Повторюсь, пандемий было не так много, человечество безуспешно с ними боролось вплоть до начала ХХ века и изобретения пенициллина. До этого чума просто выкашивала население страны, и не кому было просто умирать.

– Какой масштаб носили эпидемии в Средние века?

– Огромный. Современному человечеству, к счастью, такие масштабы и не снились. И дай Бог, чтобы никогда такое не повторилось. Та же "Черная смерть" в Европе, повторюсь, унесла жизни 60% населения Европы. Даже и до Руси она дошла. Вспышки чумы были постоянно.

Юстинианова чума – самая древняя пандемия, которая происходила в VI веке. Начало кошмара пришлось как раз на время правления византийского императора Юстининана I. Первый чумной пожар бушевал на территории цивилизованного мира почти два века, с 541 по 750 год нашей эры. Тогда погибло 60 миллионов человек на Востоке и 25 миллионов в Европе. Для того времени это едва ли не половина всего населения планеты. Масштабы были невероятными по сегодняшним меркам.

– А сколько человечество боролось с холерой и чумой по времени?

– Нет смысла вообще сравнивать. Холера и чума – другого рода болезни. Сейчас мы имеем дело с ОРВИ. Коронавирус никуда не денется. Он останется с нами навсегда. В дальнейшем в результате мутации его влияние ослабнет. Многие вирусологи говорят, что большая часть планеты все равно переболеет им в легкой форме.

– А нынешние меры борьбы с коронавирусом эффективны?

– Могу сказать, что да. Во все века с чумой боролись карантином. Во время вспышки холеры, например, Александр Пушкин находился в имении Болдино. Именно там он пережидал холерный карантин. Поэтому с любым вирусом нужно бороться именно изоляцией людей.

– После каждой эпидемии континенты и страны необходимо восстанавливать. Как мир вообще приходил в себя после чумы?

– Последствия всегда были разными. Были и позитивные. Люди могли сплотиться, больше ценили человеческую жизнь. Эпидемии выкашивали не только бедное население, но и аристократов. Вирусу безразлично кого поражать. В целом в процентном соотношении низшие слои общества всегда преобладали над высшими. После эпидемии это преобладание возрастало в геометрической прогрессии. Все это приводило к демократизации. В частности, эпидемия чумы сделала более ценным труд рабочих, им стали повышать зарплату. Больше влияния появилось у третьего сословия, что привело к распространению по миру такого явления, как капитализм. В Европе пандемии также приводили к всплеску культуры. Многие философы переосмысливали жизнь. Эпоха чумы – это еще и Данте, а за ним титаны эпохи Возрождения. Некоторые философы приходят к выводу, что эпоха чумы XIV века привела к эмансипации женщин. Мужчин не хватало, и труд женщин стали ценить больше. Хотя до равенства мужчины и женщины все равно было тогда далеко. Мне кажется, что и этот коронавирус приведет к кардинальным переменам.

– К каким именно?

– Как преподаватель вуза, я вынужден проводить занятия во время пандемии в дистанционной форме. Мне кажется, что коронавирус подпишет приговор традиционной форме обучения, коммуникации. Люди будут отдавать приоритет именно интерактивным методам. Даже по своим студентам сужу. На виртуальные лекции их приходит больше, чем на обычные. Все давно шло к тому, что через интернет преподавать намного интереснее. Коронавирус только ускорит процесс медиатизации или виртуализации. Однако люди тогда будут сильнее отдаляться друг от друга. Это негативный момент.

– Пять лет назад в Африке уже была вспышка лихорадки Эбола. Тогда жители развитых стран не придавали этому значение. Сейчас же наоборот – страдают именно жители Европы и США. Скажите, не кажется ли вам, что весь мир всполошился именно после того, как вирус проник в развитые страны?

– В 2003 была вспышка атипичной пневмонии в Китае. По сути, тот же коронавирус. Был большой переполох. Но такого развития событий, как сейчас, я не припомню. Вообще многие поколения не переживали ничего подобного. Это действительно феномен, который историки и культурологи будут изучать еще много лет. Беспрецедентные события для мира. Многие уже называют это третьей мировой войной. Только с вирусом.

– Сейчас как раз лидеры развитых стран объединились. Тот же Владимир Путин обсуждает с Дональдом Трампом, как Россия и США будут совместно бороться с вирусом. А вообще подобные пандемии влияют на политическую жизнь в мире?

– Мне кажется, что на какое-то время произойдет понимание неизбежного объединения государств против эпидемии. Страны помогают друг другу. США и Россия помогают другим странам. Гуманитарное сотрудничество расширяется. Люди пережили в XXI веке уже много трагедий, поэтому они стали гуманней друг к другу. Сейчас существует другая угроза: вирус стал распространяться в Африке. А это страшное дело. Там мало возможности по сравнению с Европой и даже с Россией бороться с его последствиями. Уверен, что ВОЗ будет оказывать помощь африканцам. Сейчас в нашей стране эпидемия не достигла своего пика.

– А в Алтайском крае были масштабные эпидемии?

– На Алтае сезонно бывают эпидемии гриппа. В больницах вводят карантины. Чего только мы не переживали. Но коронавирус – именно глобальное явление. До Алтайского края он в своем масштабе еще не дошел.

– А как эпидемия чумы влияла на искусство?

– Прямым образом. Я уже упоминал, что эпоха Возрождения родилась сразу после эпидемии чумы. Самое интересное, что эти эпидемии были отражены во многих произведениях искусства: "Декамерон" Боккачо, "Пир во время чумы" Александра Пушкина, "Дневник чумного города" Дефо, "Чума" Камю. После этого произведения стали использовать довольно широко. Их характеризует теперь не только болезнь. Например, чумой ХХ века называли фашизм. С изображением чумы было написано много картин, включая Брейгеля. После кризиса всегда наступает рассвет. Это обычная история человечества.

– Недавно пересматривал замечательный фильм Пола Верховена "Плоть и кровь". Там есть несколько моментов, когда люди целовались, ели среди трупов людей, умерших от чумы. Смерть действительно была обыденной в Средневековье?

– Человек ко всему привыкает. Адаптируется к обстоятельствам. Так было в годы Великой Отечественной войны, когда утром шли в окопы, а ночью спали, развлекались. К сожалению, в Средние века человеческая жизнь не имела такого значения, как сейчас. Люди относились к смерти спокойно. Действительно, могли спокойно разговаривать посреди трупов. Все это было, хотя сейчас современному человеку это трудно представить. Человечество за последние 70 лет после войны избаловалось, привыкло к стабильности. Хотя, конечно, это не во всех странах. Большинство людей в Европе и Америке привыкли к хорошей жизни. Отсюда и такая паника из-за коронавируса.