Исследователи показали, как изменится тело заядлого геймера через 20 лет

Эксперты как за 20 лет меняется тело заядлого геймера, который не следит за своим здоровьем. Вымышленного персонажа назвали Майклом, пишет Mail.ru.

При создании модели исследователи изучали данные о том, как меняются люди из-за нездоровых привычек, среди которых нездоровое питание, неправильная осанка, безперерывное использование пк и так далее.

В итоге Майкл имеет плохое зрение, искривление позвоночника, ожирение, варикоз и боль в кистях. Для того, чтобы избежать подобных последствий, нужно следовать простым советам: правильно питаться, вести активный образ жизни, следить за своим зрением и держать осанку.